Washington— Analistas de UBS estiman que si el presidente Donald Trump aplica aranceles adicionales a bienes chinos valuados en 200 mil millones de dólares, el arancel promedio ponderado en Estados Unidos podría aumentar en 442 puntos base, nivel que no se ha observado desde 1971.Sólo el 18 por ciento de esa alza ya ocurrió, escribieron analistas encabezados por Arend Kapteyn en una nota a clientes publicada hoy.Una nueva escalada de la disputa que abarca 450 mil millones de dólares de comercio entre China y Estados Unidos llevaría los aranceles a un nivel que no se observa desde la década de 1940, según el informe. "En un contexto histórico, este es un juego de póquer con apuestas muy altas".Trump ha trastornado el comercio global con un bombardeo de medidas proteccionistas, dirigidas tanto a aliados como a enemigos, debido a que la reducción del déficit comercial se ha catapultado a la cima de la agenda de su administración. Los gravámenes han provocado represalias de las principales economías del mundo, incluidas China y la Unión Europea, lo que arroja dudas sobre el futuro del orden comercial en el mundo.El arancel de importación promedio mundial está ahora a punto de aumentar en 93 puntos base, a un 4.06 por ciento, el nivel más alto desde 2001, según estimaciones de UBS. Las acciones estadounidenses explican la mayor parte del aumento.El atrincheramiento proteccionista puede agravarse aún más el próximo año si la UE y el Reino Unido no logran llegar a un acuerdo para un brexit ordenado, dicen los analistas de UBS."El arancel promedio sobre todos los bienes del Reino Unido aumentaría en 230 puntos base", mientras que la UE y el Reino Unido juntos "impulsarían el arancel promedio ponderado global en 48 puntos base adicionales en 2019 o 2020".

