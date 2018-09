Comparecen Facebook y Twitter en EU

Washington— Altos ejecutivos de Facebook y Twitter acudieron este miércoles a defender sus empresas en el Congreso de Estados Unidos de lo que los legisladores consideran como su fracaso en combatir continuos esfuerzos extranjeros por influir en la política interna.Sheryl Sandberg, presidenta de operaciones de Facebook, quien compareció junto con el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, reconoció ante la Comisión de Inteligencia del Senado que la compañía tardó demasiado en responder a los esfuerzos de Rusia por interferir en los comicios y la discusión política estadounidense en 2016.Sin embargo, la ejecutiva insistió en que la plataforma trabaja en mejoras.“Hemos eliminado cientos de páginas y cuentas involucradas en un comportamiento sospechoso coordinado, lo que significa que engañaron a otros sobre quiénes eran y qué estaban haciendo”, indicó Sandberg.“Cuando malos agentes intenten usar nuestro sitio, los bloquearemos”, añadió.De la misma manera, Dorsey describió la supervisión más estricta de Twitter sobre el uso malicioso de su plataforma, incluida la notificación a las autoridades el mes pasado de cuentas que parecían estar en Irán.Asimismo, el ejecutivo agregó que se suspendieron 770 cuentas por violar las políticas de Twitter.Facebook, Twitter y otras empresas de tecnología han estado a la defensiva durante muchos meses sobre la actividad política en sus sitios, así como sobre las preocupaciones respecto de la privacidad de los usuarios.“Desafortunadamente, lo que describí como una ‘vulnerabilidad de seguridad nacional’ y ‘riesgo inaceptable’ en noviembre no se aborda”, indicó el senador Richard Burr, presidente republicano de la comisión.“Claramente, este problema no va a desaparecer. Ni siquiera estoy seguro de que vayamos en la dirección correcta”, agregó.Poco antes de la audiencia y en una renovada crítica, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a las redes sociales de interferir en las elecciones intermedias que se celebrarán en noviembre, sin ofrecer ninguna evidencia, y agregó que son empresas superliberales, según una entrevista publicada este miércoles por Daily Caller.Tras el comienzo la audiencia, las acciones de las redes sociales cayeron en el mercado bursátil, con pérdidas para Twitter de un 4.5 por ciento y para Facebook de 1 por ciento.Representantes de las compañías han viajado a Washington en varias ocasiones para comparecer ante el Congreso, además de las 10 horas de preguntas al presidente ejecutivo y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, durante dos días en abril.La Comisión de Inteligencia del Senado investiga los esfuerzos de Rusia para influir en la opinión pública estadounidense, luego que las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que entidades respaldadas por el Kremlin habían intentado aumentar las probabilidades de que el republicano fuera elegido en 2016.Moscú niega la participación, mientras que Trump, apoyado por algunos de sus colegas republicanos en el Congreso, ha calificado en diversas ocasiones las investigaciones sobre el asunto como una cacería de brujas partidista o un engaño.Algunos republicanos también acusaron a las compañías de redes sociales de tener prejuicios contra el Presidente y otros conservadores.Dorsey proseguirá su testimonio en el Senado con una comparecencia en la tarde durante una audiencia que analizará el tema en la Cámara de Representantes.En la Cámara baja dirá a la Comisión de Energía y Comercio que Twitter no usa ideología política para tomar decisiones, según un testimonio escrito que se hizo público el martes.En el Senado, tanto Burr como el vicepresidente demócrata de la comisión, Mark Warner, indicaron que llamaron a la audiencia del miércoles para presionar a las redes sociales para que se esfuercen más en el combate a la injerencia a través de sus plataformas.

