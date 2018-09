Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al diario The New York Times entregar a las autoridades al columnista anónimo que reveló un supuesto grupo de funcionarios que operan en su contra y arremetió contra aquellos funcionarios que colaboraron en el libro del periodista Bob Woodward."¿Existe realmente ese llamado 'Funcionario en Jefe de la Administración' o sólo se trata de otra fuente falsa del decadente New York Times? Si la COBARDE persona existe, el Times debe, por motivos de seguridad nacional, entregarlo de inmediato al gobierno", escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.En un artículo de opinión publicado este miércoles por el Times, un funcionario anónimo reveló la existencia de un grupo de funcionarios que operan dentro del Gobierno federal de EU para impedir varias de las políticas de Trump."Muchos de los altos funcionarios de su propia Administración están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. Yo debería saberlo. Soy uno de ellos.", señala el texto.El artículo llega un día después que el libro del periodista Bob Woodward "Miedo: Trump en la Casa blanca" revelara que varios asesores del Presidente han ignorado sus órdenes por considerarlas erróneas.Además, el Mandatario mostró este miércoles su indignación por el libro y habría ordenado una "cacería" tanto en la Casa Blanca como en toda su Administración para determinar quién cooperó para la redacción del texto, según información obtenida por la cadena CNN."Quiere saber quién habló con Woodward", dijo uno de los funcionarios que habló bajo condición de anonimato.La búsqueda de filtraciones dentro de la Administración Trump contrasta con la defensa de la Casa Blanca de que el libro fue alimentado por "empleados descontentos", el cual fue ofrecido por la Secretaria de Prensa, Sarah Sanders.Otra fuente citada por CNN asegura que Trump ya ha hablado abiertamente con sus aliados en el Gobierno sobre su sospecha en H. R. McMaster, su ex consejero de seguridad nacional, sugiriendo que probablemente cooperó entregando sus notas a Woodward.Asimismo, ha expresado creencias similares respecto a Gary Cohn, su ex asesor económico principal.

