Analizan programa de ayuda legal para inmigrantes

Washington— Los participantes de un programa para ayudar a los inmigrantes a abrirse paso en las cortes de Estados Unidos pasan más tiempo en centros de detención y tienen menos probabilidades de conseguir un abogado que sus pares fuera del plan, según una evaluación del Departamento de Justicia.Pero la organización sin fines de lucro que administra el programa dijo que es significativamente más probable que los casos en éste se resuelvan con mayor rapidez, y pidió al Congreso que investigue antes de aceptar los resultados. Dijo que la evaluación del Departamento de Justicia tiene errores "insalvables", entre ellos que no incluye los casos pendientes, lo cual sesga los resultados.El Programa de Orientación Legal se inició en el 2003 con la idea de que el acceso a asesoría legal haría que los casos se procesaran más rápidamente y que el proceso fuera más justo. El Departamento de Justicia, que supervisa el sistema de tribunales de inmigración del país, administra el programa a través de un contrato con el Instituto Vera de Justicia, con sede en Nueva York.El programa ayuda cada año a más de 50 mil inmigrantes en centros de detención, de acuerdo con el instituto.En la evaluación, obtenida por The Associated Press el miércoles, se halló que los inmigrantes detenidos en el programa tenían más probabilidades de que se les permitiera quedarse en el país al concluir sus casos, pero la mayoría de los que estaban en el programa y de los que se encontraban fuera de él terminaron con órdenes de deportación.Los inmigrantes que no pueden contratar a un abogado o hallar uno que lleve sus casos gratis tienen que representarse a sí mismos. Para muchas personas, el programa es su única fuente de orientación legal dentro de un sistema abrumador.El informe halló que 8,25% de los participantes detenidos por sus procesos recibió algún tipo de beneficio legal en comparación con el 6,33% de los que no estaban en el programa. Y 50% de los inmigrantes en éste tuvo asesoría legal en comparación con el 55% de los que no se encontraban en el plan, según el texto.Los activistas realizan reuniones grupales con inmigrantes en centros de detención para darles un vistazo al proceso de deportación y ofrecerles orientación individual. El programa está hecho para ayudar a los inmigrantes a tomar decisiones más informadas, así como para que sus casos concluyan más rápido, de acuerdo con el sitio web de las cortes de inmigración.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.