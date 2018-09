Stephen K. Bannon, el exjefe de estrategas del presidente Trump, ya no será una de las presentaciones estelares en el Festival New Yorker de este año, notificó la noche del lunes vía e-mail David Remnick, el editor de The New Yorker al personal de la revista.El anuncio se dio a raíz de fuertes críticas y de que varios personajes de alto perfil abandonaran el festival tras anunciarse el programa del festival donde se incluía a Bannon. Con 30 minutos de diferencia, el guionista de “Saturday Night Live” John Mulaney, el director de cine Judd Apatow, el vocalista de la banda Bleachers Jack Antonoff y el actor Jim Carrey informaron a través de las redes sociales que no acudirían a los eventos que tenían programados en el festival. Más o menos cuando Remnick anunció la cancelación de la participación de Bannon, el actor Patton Oswalt hizo lo mismo.En el e-mail que Remnick dirigió a sus empleados, señaló que incluso el personal del New Yorker había manifestado incomodidad por la decisión de entrevistar a Bannon durante el festival.Bannon despotricó contra Renmick, calificándolo de cobarde por retirar la invitación.Bannon señaló que Renmick lo llamó el lunes para decirle que ya no le brindaría un espacio en el festival, mismo que se efectuará del 5 al 7 de octubre.Bannon alguna vez se refirió al sitio que tenía en internet, Bretbart, como una “plataforma para la derecha alternativa” y sus críticos con frecuencia lo describen como un nacionalista blanco. Pero en entrevista previa con The New York Times, Remnick dijo no tener planeado que el festival constituyera un foro amistoso para Bannon.“Tengo todas las intenciones de hacerle preguntas difíciles y de realizar una conversación seria y combativa”, dijo Remnick.Pero la perspectiva de que se viniera abajo el festival fue demasiado, dando pronto Remnick marcha atrás.