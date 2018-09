Washington.- La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no justificó debidamente el gasto de más de 3.5 millones de dólares en seguridad las 24 horas del día de su entonces director Scott Pruitt, que incluyó casi un millón de dólares para gastos de viaje de sus guardaespaldas, determinó el martes la inspectoría interna de esa oficina.La agencia, conocida como EPA por sus siglas en inglés, aumentó el séquito armado de Pruitt de seis personas a 19 y no mostró justificación para ello, "una decisión que no fue documentada y que constituyó un uso ineficaz de los recursos de la agencia", agregó la inspectoría general en su informe.Pruitt dejó la EPA en julio después de menos de un año y medio y tras revelaciones interminables de escándalos sobre sus gastos y otras acusaciones de abusos de poder. El nuevo administrador interino de la EPA, Andrew Wheeler, puso fin a esas medidas de seguridad a tiempo completo ese mismo mes.Añadió que los costos de seguridad de Pruitt duplicaron con creces los de su antecesora Gina McCarthy en su último año.También reveló que la EPA pagó 106.507 dólares en horas extra no debidamente autorizadas _parte de ellas en 2016, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca_ y que se usaron para el pago de seguridad, según el informe.Los gastos de viaje de los escoltas de Pruitt crecieron más de tres veces a 739.580 dólares entre febrero de 2017 a diciembre de ese mismo año, debido a la insistencia de Pruitt en tener guardaespaldas las 24 horas del día y en viajar en primera clase.La EPA no comentó el informe por el momento.Pruitt, un republicano, había sido considerado un fuerte aliado por parte de muchos activistas de derecha dentro del gabinete del presidente Donald Trump. Su renuncia en julio ocurrió luego que dos asesores, interpelados en el Congreso, revelaron numerosas faltas de étnica en el departamento.Pruitt no expresó arrepentimiento alguno en su carta de renuncia en julio, dirigida al presidente Trump.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.