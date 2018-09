Revela libro caos en Gobierno de Trump

Washington– El periodista Bob Woodward revela un colapso nervioso en la Presidencia de Donald Trump en su libro Miedo: Trump en la Casa Blanca (Fear: Trump in the White House), luego de cientos de horas de grabaciones y entrevistas con funcionarios del Gobierno y altos funcionarios, informó el diario estadounidense The Washington Post.Woodward describe la ira y la paranoia del mandatario sobre la investigación de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 como implacable, a veces paralizando el ala oeste durante días enteros.El periodista señala en la publicación que al enterarse de la designación de Robert Mueller como Fiscal Especial en mayo de 2017, el republicano se quejó de que todos estaban tratando de atraparlo, lo cual revivió entre los asesores la angustia de los últimos días de Richard Nixon en la Presidencia.En el libro de 448 páginas obtenido por el diario The Washington Post, Woodward, un editor asociado al medio, reveló que buscó una entrevista con el presidente a través de varios intermediarios en vano.Trump llamó a Woodward a principios de agosto, luego que el manuscrito había sido completado, para decir que quería participar en el lanzamiento de la publicación.El presidente se quejó de que sería un mal libro, de acuerdo con una grabación de la conversación con el periodista, a lo que Woodward respondió que su trabajo sería difícil, pero estaba basado en hechos y en sus informes.Uno de los temas centrales del libro son las maquinaciones furtivas usadas por el círculo más íntimo del mandatario para tratar de controlar sus impulsos y prevenir desastres, tanto a nivel personal como para Estados Unidos.Woodward describe en su libro un golpe de Estado administrativo y un ataque de nervios del Ejecutivo, donde experimentados asesores conspiran para arrancar documentos oficiales del escritorio del mandatario para que no los pueda ver ni firmar.Según el Post, una y otra vez, Woodward cuenta a detalle cómo el equipo de seguridad nacional del republicano se sorprendió con su falta de curiosidad y conocimiento sobre los asuntos mundiales y su desprecio por las opiniones de los líderes militares y de inteligencia.Una de las anécdotas que se relata en el libro, de acuerdo con The Washington Post, fue que en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 19 de enero, Trump ignoró la importancia de la presencia militar masiva de Estados Unidos en la Península Coreana.El republicano cuestionó las razones por las que el Gobierno gastaba recursos en la región; a lo que el Secretario de Defensa, Jim Mattis, explicó que el asunto era para prevenir la Tercera Guerra Mundial, luego de la reunión, el funcionario militar dijo a sus colaboradores que Trump actúo y entendió como un alumno de primaria.Según Woodward, muchos de los principales asesores se vieron constantemente desconcertados por las acciones del Presidente y expusieron sus puntos débiles.Al interior de la Casa Blanca, Woodward retrata a un Ejecutivo inestable, separado de las convenciones del Gobierno y propenso a criticar a los funcionarios de alto rango, a quienes perturba y menosprecia a diario.Además de la ira y el desafío imposibles de contener del mandatario, los miembros del gabinete y otros altos funcionarios aprendieron a actuar discretamente y a ignorar si burlas, insultos y menosprecios, según relata el periodista en la publicación.

