Nike desata una polémica al elegir como imagen a Kaepernick

Usuarios de redes sociales animaron este martes a que la gente queme sus tenis Nike y boicotee al fabricante de indumentaria deportiva luego de que eligió a Colin, exmariscal de campo de San Francisco 49ers, para participar en una nueva campaña publicitaria, publicó El Financiero."Kaepernick, elegido como rostro de la campaña para conmemorar los 30 años del eslogan "Just Do It" ("Sólo hazlo"), fue el primer jugador de futbol americano en poner rodilla en tierra durante el himno nacional al inicio de los partidos de la NFL para protestar contra el racismo", agrega el medio en su sitio digital.De acuerdo con El Financiero, más de 30 mil personas tuitearon este martes por la mañana con la etiqueta #NikeBoycott, colocándolo entre las principales tendencias de Twitter. Algunos publicaron imágenes de ellos mismos quemando o destruyendo sus calzados y ropas de Nike."Primero la @NFL me obligó a elegir entre mi deporte favorito y mi país. Elegí al país", escribió @sclancy79 en un tuit replicado unas 16 mil veces. "Ahora @Nike me obliga a elegir entre mis zapatillas favoritas y mi país. ¿Desde cuándo la Bandera Estadounidense y el Himno Nacional se volvieron ofensivos?", agregó.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a los deportistas que se arrodillaron durante el himno nacional. Dijo que le encantaría ver a los dirigentes de la NFL despedir a los jugadores que le faltaran el respeto a la bandera del país.Nike no es la primera marca deportiva en sufrir una campaña de boicot. Under Armour tuvo críticas el año pasado luego de que su presidente ejecutivo hizo comentarios de apoyo a Trump, mientras que Adidas enfrentó pedidos en mayo para cortar sus lazos con Kanye West después de que el rapero describió a la esclavitud como una elección y alabó a Trump.

