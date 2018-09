Vuelve Obamacare a los juzgados

Washington.- La prolongada guerra legal en torno a la Ley de Atención Asequible se reanudará el miércoles en un tribunal texano donde un juez federal escuchará argumentos en la nueva demanda con la que se pretende aniquilar la ley promulgada en el 2010, con frecuencia llamada Obamacare, publicó Los Angeles Times.De tener éxito, la demanda interpuesta por 20 gobernadores y procuradores estatales republicanos podría cambiar drásticamente la cobertura de salud de las decenas de millones de estadounidenses que han llegado a depender de dicha ley.Al mismo tiempo, el caso está revelándose como bomba de tiempo rumbo a las elecciones legislativas mientras los demócratas resaltan los esfuerzos republicanos por revertir la ley y sus protecciones para personas con condiciones médicas preexistentes.La administración Trump se me metido en el pleito, respaldando parte de la demanda republicana y argumentando que deben eliminarse las estipulaciones de la ley sobre atención a la salud que prohíben a las aseguradoras rechazar a clientes enfermos o cobrarles más por la cobertura.“Este caso va a contribuir a renovar el interés en la atención a la salud durante las elecciones legislativas”, dijo Celinda Lake, encuestadora demócrata que señaló que el tema se ha olvidado ligeramente debido a que Trump y otros republicanos han hablado menos de invalidar la ley desde que no lograron anularla el año pasado en el Congreso.La demanda se basa en una estipulación incluida en la iniciativa fiscal del año pasado con la cual se eliminó la sanción de impuestos para los estadounidenses que no tengan seguro médico, pero se mantenía el requisito técnico de que la gente cuente con cobertura.Dicho requisito y la sanción se consideraban partes integrales de la ley sobre atención a la salud. Aseguradoras, reguladores estatales y otros expertos creían que a menos que carecer de seguro se castigara, las personas más jóvenes y sanas no adquirirían seguros médicos sino hasta que se enfermaran, dando pie al colapso de los mercados de seguros.En la causa texana, ahora los 20 gobernadores y procuradores generales sostienen que el requisito de tener seguro ya no es constitucional a raíz de la eliminación de la sanción fiscal. Y, agregan, debido a que el requisito es una parte tan fundamental de la ley sobre salud, dicha ley no puede sobrevivir sin él.

