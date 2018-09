Ve NYT falsas tácticas de Trump en TLC

La propuesta de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que impulsa el Presidente Donald Trump, es un "vago y falso acuerdo" para trabajadores y consumidores en Estados Unidos, que podrían verse perjudicados al tiempo que Washington se enemista con sus vecinos del norte y sur, apuntó el diario The New York Times.En una editorial, el periódico destacó que en "la cosmovisión Trumpiana", Canadá es un enemigo empeñado en arruinar la industria siderúrgica, automotriz y láctea de EU; mientras que México envía tequila y productos del campo a cambio de empleos estadounidenses, que pagan mejor salario.Ante ello, el Times señala que en el acuerdo preliminar anunciado con el País, la noción de Trump de que las nuevas reglas para el sector automotriz harán que empleos de la industria mexicana sean transferidos a Estados Unidos se basan en "una lógica que es dudosa".Esto debido a que las automotrices que fabrican en México y que no cumplan con las nuevas reglas del TLC simplemente preferirán pagar la tarifa de 2.5 por ciento para exportar sus productos a EU, lo que no perjudicaría seriamente sus ventas, que transferir los empleos a plantas estadounidenses.Asimismo, las tarifas que Trump ya impuso al acero y aluminio han provocado que los granjeros estadounidenses sean los grandes perdedores en esta guerra comercial, pues mientras el Gobierno de EU impuso tarifas a los metales de México, el País impuso aranceles al maíz y la carne de cerdo que provienen del norte.El medio también resaltó el hecho de que México cada año se vuelve menos dependiente del mercado estadounidense, lo que significa que el acuerdo está cubriendo cada vez menos empleos estadounidenses.Respecto a Canadá, el Times aseguró que las demandas y amenazas de Trump de imponer aranceles del 25% son inviables, pues sólo provocarían un aumento de precios de los autos en Estados Unidos."Si el presidente lleva a cabo amenazas para golpear las importaciones, Estados Unidos podría perder 200 mil empleos", según dijo Kristin Dziczek, del Centro de Investigación Automotriz, al ser citada por el medio, que a su vez advirtió que ya que las ventas de automóviles se están enfriando a nivel mundial, crear obstáculos para la industria es una política tonta.

