Activistas recuerdan ataques de Trump contra Cruz

En Texas, pronto saldrá a la calle un camión de anuncios espectaculares con una serie de tuits del presidente Trump —sus ataques contra el senador Ted Cruz, quien fuera su contrincante político, publicó Washington Post.En el 2016 Trump popularizó el término “Mentiroso Ted”.Pero ya es 2018, mientras que la movilización de los electores demócratas y un inesperado retador han dado pie a una sorpresiva campaña por un confiable escaño republicano.Trump anunció que está preparando para octubre un mítin en apoyo a Cruz.Antonio Arellano, activista de Houston y organizador de la comunidad hispana, pensó que tal vez sus paisanos texanos necesiten un recordatorio sobre cómo ha sugerido Trump que voten cuando Cruz está en las urnas.Ya había estado buscando un anuncio panorámico en el 2016 al tuitear una imagen manipulada con un tuit real de Trump.“Por qué apoyaría el pueblo de Texas a Ted Cruz si no ha conseguido absolutamente nada para el pueblo. ¡Es otro político hablador que no actúa!”, se leía en el tuit.Arellano abrió una página de GoFundMe a fin de recibir donativos para financiar el proyecto. Posteriormente, se le sumó David Hogg, exestudiante de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida. También se unió a la idea el activista político Claude Taylor.El grupo recaudó 9 mil 760 dólares, rechazando luego los donativos posteriores, dijo Arellano. El activista tiene la esperanza de que el camión esté circulando en el curso de las próximas dos semanas.Arellano dijo que el panorámico en realidad será un camión móvil con dos costados, trayendo dos tuits distintos al mismo tiempo, uno de cada lado. Aún no se planea la ruta, pero Arellano señaló estar analizando en qué parte de la entidad debe lanzarlo con el hashtag #TrumpTweetTruck.Parte de objetivo del espectacular es resaltar la contenciosa historia entre Cruz y Trump en un momento cuando se necesitan uno al otro, si bien lo que Arellano más le critica a Cruz es no cuestionar las políticas inmigratorias de línea dura de Trump que han afectado a los hispanos en Texas. El padre de Cruz es inmigrante cubano.El camión podría mostrar más de unos cuantos tuits. Trump ha tuiteado que duda que Cruz sea un auténtico cristiano y criticó la apariencia física de su esposa.Trump está respaldando a Cruz en una contienda más reñida de lo esperado para mantener la mayoría republicana en el Senado. Cruz espera mantener a raya al representante demócrata Beto O’Rourke, quien ha estado recibiendo cobertura nacional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.