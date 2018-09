Endurecen leyes para internet

Sacramento— Este viernes los legisladores estatales de California consiguieron suficientes votos para aprobar la ley sobre neutralidad de internet más rigurosa de Estados Unidos a fin de impedir que los proveedores del servicio favorezcan a ciertos sitios, dando la pauta para una lucha con los reguladores federales que el año pasado votaron a favor de eliminar dichas regla, publicó The Washington Post.Si en las próximas semanas el gobernador demócrata Jerry Bown convierte en ley la propuesta mediante su firma, California será la potencia del creciente número de entidades que difieren con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) en una confrontación que podría ir a dar a la Suprema Corte.La ley, la cual fue objeto de intenso cabildeo por parte de la industria de banda ancha, impediría que los proveedores de internet bloquearan a ciertos sitios, los favorecieran o les redujeran la velocidad. Se prohibiría que los proveedores cobraran a aplicaciones y sitios honorarios nuevos como condición para alcanzar a los usuarios de internet.Y haría ilegal que los brindadores del servicio exentaran de los topes mensuales de información sobre el consumidor a las apps en caso de que hacerlo perjudicara de manera “abusiva” a “start-ups” o pequeñas empresas.La iniciativa tiene el propósito de transformar a California en el líder de la reacción al alza que los gobiernos estatales encabezan contra la FCC. El viernes, el senado estatal contó con los votos necesarios para aprobar la propuesta. La asamblea estatal aprobó el jueves una versión.“Esto tendría enormes implicaciones para Estados Unidos porque California es central en todo lo relativo al internet y es la octava mayor economía a nivel mundial”, dijo Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad Richmond. Una demanda contra la iniciativa de ley podría eventualmente llegar hasta la Suprema Corte, dijo Tobias.El estado podría convertirse en la cuarta entidad en aprobar regulaciones referentes a la neutralidad en internet si Brown firma la ley. El mandatario no ha adoptado una postura pública al respecto, de acuerdo con analistas de políticas, pero la iniciativa avanzó por amplios márgenes en ambas cámaras estatales, que están dominadas por los demócratas.En junio California también fue punta de lanza en las regulaciones al aprobar una extensa ley sobre privacidad en línea —algo que el gobierno federal no ha podido hacer.

