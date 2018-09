Apuesta O'Rourke a ser viral para ganar

Austin— Su bastaran los videos virales y las semblanzas periodísticas favorables para ganar una elección, el demócrata Beto O'Rourke podría darse por triunfador en la elección a senador por Texas.El video en el cual el candidato defiende el derecho de los jugadores de futbol americano a protestar durante la ejecución del himno nacional fue visto por millones, incluso antes de que el astro de la NBA LeBron James dijera que era "obligatorio" verlo.Revistas de circulación nacional sugieren que podría ser candidato demócrata a la vicepresidencia en 2020, o incluso un contendor por la Casa Blanca, como un joven Barack Obama. Cierto que podría ser derrotado por el republicano Ted Cruz, el dueño actual de la banca, pero el solo hecho de ser competitivo en Texas, que no ha elegido a un demócrata en más de un cuarto de siglo, daría impulso a su carrera.La Casa Blanca ha tomado nota. El presidente Donald Trump tuiteó que piensa encabezar un "gran acto" para Cruz en octubre. La ayuda del presidente era inconcebible en una contienda que hasta hace poco parecía ganada de antemano por Cruz.La máquina propagandística que impulsa a O'Rourke ha recaudado carradas de dólares y provocado entusiasmo en todo el país. El riesgo es que pudiera provocar una reacción adversa. Los votantes suelen castigar la soberbia de los candidatos, sobre todo si no han ganado nada. O'Rourke solo tiene que mirar a su oponente para tener un ejemplo de político cuyas ambiciones provocaron fastidio a los votantes que necesitaba.Pero el demócrata parece ávido de poner a prueba una teoría de la era de Trump, de que la presencia de una personalidad tan descomunal en la Casa Blanca significa que los votantes ya no valoran la humildad en sus políticos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.