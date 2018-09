'No utilicen muerte de mi hija para promover el racismo'

Brooklyn, Iowa— Desde que las autoridades revelaron que el sospechoso del asesinato de Mollie Tibbetts es un inmigrante indocumentado de México, la comunidad latina en Iowa, Estados Unidos, ha sido blanco de un creciente sentimiento antiinmigrante, publicó CNN.Pero el padre de la estudiante de 20 años ya tuvo suficiente. Ahora él tiene un mensaje: No exploten la muerte de mi hija para promover una agenda racista."Yo promuevo el debate sobre la inmigración; hay un gran mérito en su resultado razonable", escribió Rob Tibbetts en un artículo de opinión publicado el sábado en el diario Des Moines Register. "Pero no se apropien del alma de Mollie para promover puntos de vista que ella creía eran profundamente racistas".Mollie Tibbetts desapareció cuando salió a correr la noche del 18 de julio en Brooklyn, Iowa. Después de que su cuerpo fuera encontrado el mes pasado, las autoridades identificaron a un inmigrante indocumentado como sospechoso de su asesinato.Varios políticos y analistas utilizaron la noticia como argumento político sobre las leyes de inmigración en Estados Unidos, pero muchos de ellos se detuvieron por pedido de la familia, dijo Tibbetts en el artículo de opinión."Tristemente, otros han ignorado nuestra petición", escribió. "En su lugar, ellos eligieron cruelmente distorsionar y corromper la trágica muerte de Mollie para promover una causa a la cual ella se oponía con vehemencia".Tibbetts dijo que no quería ver que su hija fuera usada como "un peón en el debate de otros"."Ella no puede hablar por sí misma, pero yo sí y lo haré. Por favor, déjennos fuera de su debate. Permítannos llorar en privado y con dignidad. Finalmente muestren algo de decencia. A nombre de mi familia y de la memoria de Mollie, les imploro que se detengan".

