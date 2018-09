El viernes un asesor político estadounidense que está cooperando con los fiscales federales admitió haber canalizado al comité de toma de posesión de Donald Trump 50 mil dólares procedentes de un político ucraniano —en la primera confirmación pública de que se utilizó dinero extranjero ilícito para contribuir a financiar el evento celebrado en enero del 2017, escribe The Washington Post.W. Samuel Patten, de 47 años, admitió el viernes su culpabilidad por no registrarse como cabildeador extranjero cuando trabajaba representando a un partido político ucraniano. Patten señaló haber sido auxiliado por un ciudadano ruso a quien los fiscales federales han vinculado con la inteligencia rusa y que también colaboró con el exdirector de campaña de Trump Paul Manafort.A fin de lograr la reducción de sus cargos, Patten aceptó ayudar a los fiscales, incluyendo al asesor especial Robert S. Mueller III, quien está investigando si el equipo de campaña se coordinó con Rusia durante la campaña 2016.Mueller ha estado investigando si estuvieron llegando fondos extranjeros a las arcas del comité de toma de posesión de Trump, el cual recaudó más de 100 millones de dólares, mientras que la declaración de Patten constituye la primera evidencia clara en dicho sentido.Patten dijo en documentos procesales haber hecho arreglos para que un ciudadano estadounidense fungiera como “prestanombres” a fin de entregar 50 mil dólares a cambio de cuatro boletos para la ceremonia de investidura en lugar de un empresario ucraniano, quien, como extranjero, tenía prohibido contribuir para el evento.La cooperación de Patten podría ayudar a Mueller a determinar cómo buscaron los extranjeros acceso a la toma de posesión. Patten conoce asimismo a varios involucrados clave en las indagatorias, sobre todo asesores políticos que operaban en Ucrania para Manafort.La consejería a cargo de Mueller remitió el caso de Patten a fiscales adscritos a la fiscalía federal en Washington y a la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia. El caso se menciona en los documentos procesales por su relación con la investigación de Mueller sobre Manafort.En la negociación de los cargos que el juez leyó en voz alta, Patten accedió a cooperar a cambio de que el Gobierno recomendara indulgencia en la sentencia. El acuerdo muestra que Patten ha aceptado asistir a Mueller así como a los fiscales del Distrito Columbia que presentaron la causa en su contra. El cargo se castiga con un máximo de cinco años de cárcel, pero ambos bandos estuvieron de acuerdo en que en los lineamientos federales no se recomienda sentencia alguna.Rudolph W. Giuliani, el actual abogado personal de Trump, desestimó el viernes mediante comunicado la importancia del caso sobre Patten.

