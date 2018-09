Washington— La gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue desaprobada por el 60 por ciento de los estadounidenses, de acuerdo con un sondeo realizado por la cadena ABC y el diario The Washington Post.Según el sondeo, se encontró que 60 por ciento de los mil 3 adultos consultados dijo que no aprobaba el desempeño del mandatario estadounidense.El republicano también alcanzó un nuevo mínimo con un margen de aprobación de sólo 36 por ciento de los encuestados.Asimismo, el 63 por ciento expresó su apoyo a la continuación sin impedimentos de la investigación del Fiscal Especial Robert Mueller en el caso de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, además de que el 64 por ciento dijo que el Fiscal General, Jeff Sessions, no debería ser despedido.La encuesta se realizó del 26 al 29 de agosto, semana posterior a las condenas por fraude fiscal y bancario del exjefe de la campaña del presidente, Paul Manafort, y las numerosas declaraciones de culpabilidad, algunas de las cuales implicaron al ex abogado del republicano.En particular, el mandatario ha dicho que su proceso de toma de decisiones no incluye la consideración de los números de las encuestas."No lo hago para las urnas. Honestamente, la gente no necesariamente estará de acuerdo con esto. No hago nada por las urnas", señaló Trump a los periodistas la semana pasada."Lo hago para hacer lo correcto. Estoy aquí por un periodo prolongado de tiempo. Estoy aquí por un periodo que es muy importante. Y estamos enderezando este país", aseguró.