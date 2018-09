Washington.- El presidente Donald Trump le informó al Congreso que planea firmar un acuerdo comercial con México (y con Canadá, si está dispuesta) en 90 días, indicó el representante Comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer.El funcionario anunció la postura en un comunicado después de que las delegaciones de Estados Unidos y Canadá concluyeran el viernes sus reuniones en Washington sin alcanzar un acuerdo. Lighthizer dijo que las negociaciones se reanudarán el miércoles.Las conversaciones buscan integrar a Canadá a un nuevo acuerdo comercial que remplazaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.Estados Unidos y México alcanzaron el lunes un acuerdo preliminar para remplazar el TLCAN con un pacto que tiene como fin, entre otras cosas, trasladar más manufactura de automóviles a Estados Unidos.El gobierno de Trump había insistido en que deseaba que se llegara a un acuerdo para el viernes, cuando comienza la cuenta regresiva de 90 días para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto firme el pacto antes de que concluya mandato el 1 de diciembre.Pero las normas estadounidenses de comercio estipulan que el equipo de Washington no está obligado a hacer público el texto del nuevo acuerdo durante 30 días adicionales, lo que podría dar más tiempo para alcanzar un acuerdo con Canadá. Lighthizer dijo en su comunicado que Trump pretende firmar un nuevo acuerdo comercial con México, con o sin la inclusión de Canadá.Según versiones de prensa difundidas el viernes horas antes, Trump había dicho en privado que no haría concesiones a Canadá en las negociaciones.El periódico Toronto Star publicó las declaraciones que el mandatario hizo el jueves en una entrevista a Bloomberg News. Trump solicitó que sus declaraciones quedaran en privado. De lo contrario, el presidente habría dicho en la entrevista, "va a ser tan insultante que no podrán cerrar un acuerdo".El viernes por la tarde, Trump difundió en Twitter un mensaje que pareció confirmar el artículo del Toronto Star: "¡Vaya, hice declaraciones confidenciales a Bloomberg sobre Canadá, y este poderoso entendimiento fue violado flagrantemente. Bueno, más información deshonesta. Ya estoy acostumbrado. Al menos Canadá ya conoce mi postura!".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.