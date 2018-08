Se desploma popularidad de Trump

Washington DC– La calificación de desaprobación del presidente Trump alcanzó un punto alto del 60 por ciento, según datos de una nueva encuesta del diario estadounidense The Washington Post y la cadena de noticias ABC News.El sondeo también revela que la mayoría de los estadounidenses apoyan la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y opinan que el Mandatario no debe despedir al fiscal general Jeff Sessions.Al inicio de las campañas para las elecciones intermedias estadounidenses, que determinarán si los demócratas retoman el control del Congreso, la encuesta revela que la mayoría del público se ha vuelto en contra de Trump y está atento a sus esfuerzos para influir en el Departamento de Justicia y la pesquisa a cargo del fiscal Mueller.Casi la mitad de los estadounidenses, el 49 por ciento, dice que el Congreso debería comenzar un proceso de impugnación que podría llevar a Trump a ser destituido de su cargo, mientras que el 46 por ciento dice que el Congreso no debería hacerlo.Además, una estrecha mayoría, 53 por ciento, dice que cree que Trump ha tratado de interferir con la investigación de Mueller de una manera que equivaldría al delito de obstrucción de la justicia; tan sólo el 35 por ciento dice que no cree que el presidente haya intentado interferir.La encuesta Post-ABC se realizó entre una muestra nacional aleatoria de mil 3 adultos contactados en teléfonos convencionales y celulares; el margen de error de muestreo para los resultados generales es de más o menos 3.5 puntos porcentuales.En general, el 60 por ciento de los estadounidenses desaprueba el desempeño laboral de Trump, contra un 36 por ciento de aprobación, según datos del sondeo, debido a la variación de muestreo aleatorio, esto representa un leve cambio marginal desde la última encuesta Post-ABC, en abril, que midió la calificación de Trump con una desaprobación del 56 por ciento y una aprobación del 40 por ciento.La nueva investigación se realizó del 26 al 29 de agosto, luego que el ex director de campaña de Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable de fraude fiscal y bancario federal y después de que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, se declarara culpable e implicara al mandatario en pagos ilegales.La brecha de cuatro meses entre las encuestas Post-ABC hace que sea difícil atribuir el modesto aumento en la desaprobación de Trump a eventos específicos. Otros sondeos públicos han mostrado la calificación de desaprobación de Trump entre los bajos y mediados de los 50 y no han rastreado un aumento desde la condena de Manafort y la declaración de culpabilidad de Cohen.Trump ha intentado reunir apoyo para los candidatos republicanos en las elecciones del 6 de noviembre al señalar su historial económico, pero los datos revelados esta semana hacen concluir que a pesar de la poca popularidad del presidente con los votantes, obtiene mejores calificaciones en lo que respecta a la economía: el 45 por ciento de los estadounidenses aprueba y el 47 por ciento desaprueba el manejo de la economía por parte de Trump.La popularidad general de Trump se rompe a lo largo de líneas de partidismo, etnia y género, según la encuesta. Mientras que el 78 por ciento de los republicanos aprueba su actuación, el 93 por ciento de los demócratas y el 59 por ciento de los independientes lo desaprueban.Más hombres lo apoyan que las mujeres, y aunque el 45 por ciento de los blancos lo respaldan, el 19 por ciento de los no blancos lo aprueba.El estudio encuentra que hay claras limitaciones a los esfuerzos de Trump durante todo el verano para politizar y desacreditar la investigación de Rusia, el Presidente ha lanzado un aluvión casi diario de tuits en los califica la investigación sobre Rusia de ser una "cacería de brujas", ataca la credibilidad de Mueller y de varios funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Justicia.Pero la indagatoria de Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 goza de la aprobación de el 63 por ciento de los estadounidenses, de ellos, un 52 por ciento asegura que lo apoyan fuertemente; mientras que 29 por ciento se opone.Las opiniones sobre el trabajo de Mueller también se derrumban en líneas partidistas, con un 61 por ciento de republicanos que se oponen a la investigación, pero un 85 por ciento más de demócratas expresan su apoyo. Entre los independientes, sin embargo, una mayoría de dos tercios del 67 por ciento respalda la investigación.Trump se ha quejado de que Manafort fue tratado injustamente por los fiscales de Mueller, y luego que un jurado condenó a Manafort a principios de este mes, el republicano tuiteó que se sentía muy mal por él.A pesar de ello, el 67 por ciento de los estadounidenses piensa que el caso de Mueller contra Manafort estaba justificado, mientras que el 17 por ciento dice que no estaba justificado, según la encuesta.El elogio de Trump a Manafort ha provocado especulaciones de que podría perdonar a su ex presidente de campaña, pero la encuesta encuentra que sería una mina de tierra política para el presidente. Dos tercios de los estadounidenses se oponen a que Trump perdone a Manafort, el 53 por ciento se opone firmemente a él, y el 18 por ciento apoya el indulto.Trump ha intensificado sus ataques públicos contra el fiscal general Jeff Sessions en las últimas semanas y ha consultado a sus abogados personales y otros asesores sobre su despido, a quien ha considerado como poco leal luego de que Sessions se recusara el año pasado de supervisar la investigación de Rusia debido a un conflicto de intereses.Pero eso podría ser un grave error para el mandatario, pues el público apoya a Sessions, 64 por ciento de los estadounidenses no considera que Trump deba despedir al fiscal, contra el 19 por ciento diciendo que debería hacerlo y un 17 por ciento de indecisos que dicen no tener opinión.Casi la mitad de los republicanos, el 47 por ciento, dice que Trump no debe despedir al jefe del Departamento de Justicia de EU, frente a un 31 por ciento diciendo que debería hacerlo.Menos de la cuarta parte de los estadounidenses, el 23 por ciento, dice que está de acuerdo con las críticas de Trump a Sessions por permitir que avance la investigación de Mueller, mientras que el 62 por ciento dice estar del lado de Sessions, quien ha dicho que sólo está cumpliendo la ley.Dos tercios de los estadounidenses dicen haber leído o escuchado al menos algunas de las noticias sobre la declaración de culpabilidad de Cohen a ocho violaciones de las leyes bancarias, fiscales y de financiación de campañas.Cohen dijo a un juez federal la semana pasada que antes de la campaña de 2016, el entonces candidato Trump lo dirigió a pagarle a dos mujeres para que guardasen sus historias de supuestos asuntos con Trump.La encuesta revela que el 61 por ciento de los estadounidenses cree que Trump cometió un crimen si hizo que el abogado coordinara los pagos, mientras que el 31 por ciento dice que no cometió un delito.Los demócratas esperan retomar el control de una o ambas Cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre. Si lo hacen, los líderes del partido enfrentarán la presión de su base energizada para usar los comités de supervisión del Congreso para investigar posibles conductas indebidas del presidente y su Administración, así como quizás para comenzar procedimientos de acusación.La encuesta encuentra una clara división partidista sobre el tema. Mientras que el 75 por ciento de los demócratas dicen que el Congreso debería comenzar las audiencias de juicio político, el 82 por ciento de los republicanos dicen que los legisladores no deberían hacerlo. Entre los independientes, el 49 por ciento apoya la acusación, mientras que el 46 por ciento se opone a ella.