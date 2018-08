Desde que el presidente Trump ganó en el 2016, las ventas de armas han decaído, sobre todo las del popular rifle semiautomático AR-15, a grado tal que los ejecutivos describen el fenómeno como el “bajón Trump”, escribe The Wall Street Journal.La industria que durante los gobiernos demócratas aprovechó el miedo al control de armas para subir sus ventas está teniendo dificultades para atraer compradores cuando se desvanecen dichas inquietudes.Mark Kresser, exdirector ejecutivo del fabricante de armas Tautus Holdings, Inc.s, consideró que probablemente el auge del AR-15 no regrese mientras no haya otro cambio político. “La moneda está perdiendo el brillo”.La matriz de Smith & Wesson American Outdoor Brands Corp. señaló que la demanda a la baja de sus rifles estilo AR provocó que en el año fiscal concluido en abril los ingresos de armas largas cayeran 50 por ciento a comparación del año fiscal previo.Sturm, Ruger & Co., Inc., reportó un descenso del 13.5 por ciento en sus ventas netas de armas de fuego durante el primer semestre del año respecto al año anterior.A falta de datos sobre las ventas de la industria en general, las revisiones de los antecedentes penales constituyen un parámetro sobre la baja en la venta de las armas de fuego. En el 2017 las revisiones cayeron 11 por ciento después de haber registrado cifra récord en el 2016, de acuerdo con el análisis que la Fundación Deportiva de Tiro Nacional hizo de datos del FBI. En la cifra quedan excluidas las revisiones para poseer armas ocultas y otros tipos de permisos que no se relaciones con adquisición de armas.En marzo Remington Outdoor Co. solicitó protección ante la quiebra, recuperándose dos meses después. Fundado en 1816, es el fabricante más antiguo de armas en Estados Unidos y hace dos marcas de rifles AR.Ahora las empresas manufactureras de armas están intentando contrarrestar la caída en las ventas de los rifles tipo AR ofreciendo colores, tamaños y modelos nuevos.Antes se consideraba que el “comprador ansioso” constituía el mayor grupo de clientes potenciales de armas por primera vez, según informe de mercadotecnia realizado en el 2017 para la Fundación Deportiva de Tiro.“Llamar la atención a la preocupación de que puedan restringirse más las ventas de armas tendrá un gran impacto en los compradores ansiosos”, se lee en el reporte, mencionando los rifles estilo AR como “las mejores opciones” para dichos posibles clientes.Pierce Sweeney, un quiropráctico de San Antonio, Texas, dijo que alguna vez las propuestas de prohibiciones o restricciones motivaban a los dueños de armas a comprar más. Hoy en día, opinó, mucha gente se ha vuelto apática a tales noticias.Springfield Armory ha intentado llegar a clientes más jóvenes y diversos. La compañía describe sus AR-15s “fabricados para las personas libres e independientes” y que “representan a la próxima generación de rifle de defensa personal en Estados Unidos”.

