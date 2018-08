Cae hombre por amenazar al Boston Globe

Boston, Estados Unidos– Un hombre de California molesto por la respuesta editorial coordinada del diario Boston Globe a los ataques del presidente Donald Trump a la prensa fue arrestado este jueves, luego de que amenazó con viajar a las oficinas del periódico y matar a periodistas, a quienes llamó enemigos del pueblo, informaron fiscales federales.La Policía señaló que las amenazas de Robert Chain, de 68 años, a la redacción del diario comenzaron inmediatamente después de que el periódico solicitó a medios de prensa en todo el país a que condenaran lo que llamó la guerra sucia contra la libertad de prensa.El día en que fueron publicados los editoriales, Chain, un residente de Encino, afirmó a un empleado de The Boston Globe que iba a dispararle a empleados en la cabeza las 16:00 horas, de acuerdo con documentos en la corte.La amenaza hizo que la Policía respondiera y que se elevaran las medidas de seguridad en las oficinas del diario.Las autoridades indicaron que el hombre aseguró que continuaría amenazando al periódico de Boston, a The New York Times y otros medios de noticias falsas mientras continuaran sus actos traicioneros y sediciosos contra el Mandatario.Chain calificó varias veces a los periodistas del Globe como enemigos del pueblo, una caracterización que el Presidente ha usado repetidamente contra los periodistas.Los fiscales dijeron que esperan que el hombre comparezca en un tribunal federal en Los Ángeles este jueves, antes de ser transferido a Boston, donde es acusado de hacer amenazas al comercio interestatal, un delito que conlleva cinco años de prisión.Jane Bowman, una portavoz del periódico, señaló que el periódico está agradecido con las agencias del orden por sus gestiones para proteger a su personal y determinar la fuente de las amenazas."Aunque fue perturbador para muchos de nuestros empleados ser amenazados de esa manera, nadie -realmente, nadie- deja que eso interfiera con el importante trabajo de esta institución", comentó Bowman en un correo electrónico.Sobre el caso, las autoridades federales prometieron que perseguirán a quien ponga las vidas de otros en peligro.

