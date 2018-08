'Ilegal' investigación por intromisión de Rusia: Trump

Washington— El presidente Donald Trump dijo el jueves que la investigación sobre una presunta injerencia de Rusia en la campaña presidencial estadounidense de 2016 es "ilegal" ya que las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller continúan apuntando a su círculo íntimo, publicó El Universal.Trump le dijo a Bloomberg News en una entrevista que el nombramiento de Mueller el año pasado para investigar su campaña electoral de 2016 por una posible colusión con Rusia era incorrecto."Lo veo de manera diferente. Lo veo como una investigación ilegal", le dijo a Bloomberg.El presidente de Estados Unidos citó a "grandes académicos" anónimos que dicen que "nunca debería haber habido un fiscal especial", según la agencia de noticias.Algunos expertos legales han cuestionado la designación por parte del Departamento de Justicia de Mueller, un exdirector del FBI, para manejar la investigación en ausencia de una ley específica que rija a los fiscales especiales.Pero el propio Departamento de Justicia de la administración Trump afirma que es legal.Andrew Miller, quien fue asesor de Roger Stone, un ex consultor político de Trump, cuestionó a principios de este mes ante un tribunal de apelaciones la legalidad del nombramiento de Mueller como fiscal especial, quien a su vez lo citó para que testifique ante un gran jurado.El caso de Miller, respaldado por el grupo legal conservador National Legal and Policy Center, argumenta que la designación del fiscal especial el 17 de mayo de 2017 viola la constitución debido a que fue nombrado por el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, y no por el titular de la cartera, Jeff Sessions.De hecho, Sessions, se había recusado de la investigación de Rusia porque había trabajado en la campaña de Trump y se había reunido con funcionarios rusos, dejando a Rosenstein facultado para actuar como Fiscal General en el caso.Mientras tanto, los tribunales también rechazaron una impugnación del amplio mandato de Mueller para investigar cualquier indicio aunque sólo se relacione oblicuamente con la presunta colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

