La urgencia de EU por apostarle a la inteligencia artificial

El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, envió un memorando en mayo al presidente Donald Trump en el cual le imploró que creara una estrategia nacional relacionada con la inteligencia artificial.Mattis arguyó que Estados Unidos no llevaba el mismo ritmo que los ambiciosos planes de China y otros países. Mattis solicitó la creación de una comisión presidencial capaz de “inspirar una iniciativa a nivel nacional que garantice el liderazgo de Estados Unidos no solo en asuntos de defensa, sino en una ‘transformación de la condición humana’ de mayor alcance”, tras citar al exsecretario de Estado Henry Kissinger y adjuntar un artículo de este último en la revista The Atlantic.El memorando de Mattis, que no había sido reportado en medios y que pudo ver The New York Times, refleja una creciente urgencia entre los funcionarios de defensa de Estados Unidos en torno a la inteligencia artificial. Los asesores y los responsables de planificación que intentan pronosticar amenazas creen que la inteligencia artificial podría ser el siguiente punto de inflexión tecnológico en las guerras.El gobierno chino ya tiene una estrategia nacional para ello; organizaciones académicas y comerciales de ese país no han escondido su trabajo cercano con las fuerzas armadas en proyectos de inteligencia artificial como parte de una llamada “fusión civil-militar”.No queda claro qué efecto tuvo el memorando de Mattis, si es que tuvo alguno. Los críticos aseguran que el gobierno estadounidense aún no ha hecho lo suficiente por fijar una política federal, aunque funcionarios de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología —que desempeñaría un papel de liderazgo en la creación de una agenda para la inteligencia artificial— señalaron que esta tecnología es una prioridad nacional de investigación y desarrollo y que es parte de las estrategias nacionales de defensa y seguridad de Trump.“[Hay] una inquietud profunda por la militarización de estas tecnologías, así como por el uso que se les puede dar en el ramo de la vigilancia”.ELSA KANIA, INVESTIGADORANo obstante, da la impresión de que el Pentágono ha hecho avances por su cuenta para encontrar formas de fortalecer sus lazos con los investigadores de inteligencia artificial, en particular dentro de Silicon Valley, donde hay una desconfianza considerable respecto a trabajar con agencias militares y de inteligencia.A finales de junio, el Pentágono anunció la creación del Centro Conjunto de Inteligencia Artificial (JAIC, por su sigla en inglés). Los funcionarios de Defensa no han mencionado cuántas personas están asignadas al nuevo programa o dónde tendrá su sede cuando comience sus labores en septiembre. Podría tener varias oficinas por todo el país. El Departamento de Defensa quiere dedicar 75 millones de dólares de su presupuesto anual a la nueva oficina, para invertir un total de 1700 millones de dólares en cinco años, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema que pidió el anonimato pues no tenía permiso para hablar públicamente.Conocido como “el Jake”, el centro está promocionado como un mecanismo para facilitar decenas de proyectos de inteligencia artificial en todo el Departamento de Defensa. Dentro de estos planes se encuentra el Proyecto Maven, un esfuerzo cuya finalidad es crear tecnología para identificar las personas u objetos captados en video tomado por drones; es algo que ha causado controversias dentro de Silicon Valley.En la época que Mattis escribió el memorando para Trump, miles de empleados de Google protestaron por el involucramiento de su empresa en el Proyecto Maven. Después de que las protestas se hicieron públicas, Google se retiró del proyecto.Es probable que las protestas hayan sido una sorpresa para los funcionarios del Pentágono, pues las grandes firmas tecnológicas han trabajado para el Departamento de Defensa desde que ha existido Silicon Valley. Además, es algo irónico que la industria se rehúse a trabajar con las fuerzas armadas en la inteligencia artificial, ya que fue en las competencias de investigación patrocinadas por la rama DARPA del Departamento de Defensa donde comenzó el trabajo en la tecnología de los vehículos autónomos, que ahora muchas empresas tecnológicas intentan comercializar.Sin embargo, para algunos investigadores, hay una gran diferencia entre crear vehículos robóticos y desarrollar armas robóticas. Además, temen que las armas autónomas sean una amenaza inusual para los humanos.“Es un momento especial, pues hay mucho activismo proveniente de Silicon Valley”, opinó Elsa Kania, investigadora asociada del Center for a New American Security, un centro de investigación que explora las políticas relacionadas con la seguridad y la defensa a nivel nacional. “Una parte se debe a la situación política, pero también refleja una inquietud profunda por la militarización de estas tecnologías, así como por el uso que se les puede dar en el ramo de la vigilancia”.Los funcionarios tienen la esperanza de que el Centro Conjunto de Inteligencia Artificial cierre esa brecha.“Una de nuestras grandes fortalezas a nivel nacional es la innovación y el talento que se encuentran en el sector privado y en las instituciones académicas. Esta cualidad es posible gracias a una sociedad abierta y libre”, dijo Brendan McCord, exoficial submarino de la Armada, durante una reunión pública en Silicon Valley. McCord, veterano de las empresas emergentes dedicadas a la inteligencia artificial, dirigirá el centro conjunto. “El JAIC ayudará a que evolucionen nuestras colaboraciones con la industria, la academia y nuestros aliados”.