California- El bullying o acoso escolar consiste en el maltrato físico y psicológico que recibe una persona por parte de otros estudiantes.La violencia y las burlas constantes pueden provocar la exclusión social de la víctima y en casos extremos el suicidio.Recientemente se dio a conocer el caso de Aiden Vasquez, un pequeño de 10 años del estado de California que tuvo que ser llevado al hospital luego de recibir varios golpes por parte de un compañero en la escuela.Lo tierno y por lo que se viralizó la historia, fue porque el pequeño decidió no responder a los ataques argumentando lo siguiente:"Eso no lo haría un Jedi".El relato fue compartido en redes sociales por su madre, Lizette Casanova, e increíblemente llegó a los oídos de Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la saga de Star Wars."Estoy asombrado por su sabiduría y coraje a tan tierna edad. Puede que yo sea un Jedi ficticio, pero este chico lo es de verdad. No estoy seguro de cómo llegar a él, pero espero que vea este mensaje y sepa cuánto lo admiro", tuiteó el actor.La mujer señaló que su hijo 'sintió en su alma que no debía golpear a su agresor'.De acuerdo con información dada por ella a medios locales, éste es el tercer año consecutivo en el que su pequeño ha sido intimidado en la escuela primaria Two Bunch Palms, en la ciudada de Desert Hot Spring."Sí, él es diferente... pero ¿en serio? Ahora hacemos visitas al hospital. El año pasado fue herido en la mejilla; fue empujado contra una pared y su cara se abrió".

