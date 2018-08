Llevará calle en Los Ángeles el nombre de Obama

Los Ángeles— El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó la víspera cambiar el nombre de la calle Rodeo Road por el de Obama Boulevard, en honor el expresidente Barack Obama, confirmó el alcalde de la ciudad Eric Garcetti.El cambio de nombre de Rodeo Road a Obama Boulevard y que está en los límites de Culver City y Mid City no es la misma de la popular y turística Rodeo Drive en Beverly Hills."Estamos encantados de que a los angelinos y visitantes siempre se les recuerde el legado del exmandatario Barack Obama cuando viajan a través de L.A.", expresó Garcetti.El presidente del Consejo Municipal, Herb Wesson, propuso el cambio de nombre en junio de 2017.En su propuesta, Wesson señaló que Obama realizó una manifestación de campaña en Rancho Cienega Park en Rodeo Road cuando se postuló para presidente y que el área ya tiene calles con nombres de presidentes, como George Washington y Thomas Jefferson."Estamos encantados de que los angelinos y los visitantes recuerden para siempre el legado del expresidente Barack Obama cuando viajan a través de Los Ángeles. También en 2008, el exmandatario se convirtió en el primer candidato presidencial afroamericano de un partido político importante", añadió Wesson.La calle forma parte de una franja residencial en una comunidad predominantemente afroamericana. El camino también es el hogar de Dorsey High School, Baldwin Hills Elementary School y Rancho Cienega Sports Center and Park, a donde Obama asistió cuando se postulaba para presidente.El anuncio no es el primero en honrar al expresidente demócrata. En septiembre, una resolución del senador estatal Anthony Portantino (D-La Cañada Flintridge) para cambiar el nombre de una parte de la autopista 134 en un área del norte de Los Ángeles fue aplazado y no ha sido retomado.Varias escuelas de California también llevan el nombre de Obama y en la ciudad de Seaside, en la Bahía de Monterey, los líderes de la ciudad designaron una calle, la calle Obama Way.Obama cumplió dos términos presidenciales y fue el 44 presidente de Estados Unidos.Los detalles de cuándo se haría oficial el cambio y si habrá una ceremonia para honrar el cambio, aún no se han dado a conocer.

