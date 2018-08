Habrá violencia si los republicanos pierden elecciones, dice Trump

Al encontrarse bajo la lupa por pagar el silencio de una estrella porno y una exmodelo de Playboy, el lunes el presidente Donald Trump pidió a puerta cerrada ayuda política a los líderes evangélicos, advirtiendo sobre nefastas consecuencias para sus congregaciones en caso de que los republicanos pierdan las elecciones legislativas en noviembre.“Las elecciones del 6 de noviembre son un referéndum muy importante no sólo sobre mí, son un referéndum sobre la religión de ustedes, son un referéndum sobre la libertad de expresión y la libertad de religión”, dijo Trump a los pastores y otros dirigentes cristianos congregados en el Comedor de Estado, de acuerdo con personas presentes en la habitación.“No es cuestión de nos guste o no nos guste algo, es cuestión de que ellos destruirán todo lo que hemos hecho y lo destruirán de manera rápida y violenta. Y con violencia. Hay violencia. Cuando uno ve a los antifascistas —se trata de gente violenta”, dijo Trump, describiendo lo que ocurriría en caso de que sus electores no vayan a votar. “Ustedes tienen un poder tremendo. En esta habitación ustedes estaban diciendo que tienen gente que predica ante casi 200 millones de personas”.Los antifascistas —un vago conglomerado de varios grupos que organizan con regularidad protestas contra supremacistas blancos y neonazis— han mostrado su efectividad para asustar a algunos segmentos de la derecha estadounidense.Los evangélicos han brindado un sólido apoyo a Trump, incluso en el marco de los escándalos por sus presuntos amoríos.Sin embargo, invitar a la Casa Blanca a los dirigentes unos cuantos días después de que el Presidente se vio implicado al declararse culpable quien fuera su abogado personal por mucho tiempo hace resaltar el grado al cual está Trump intentando mantener de su lado a sus partidarios.“Con suerte ustedes saldrán y conseguirán que la gente nos apoye”, dijo Trump. “Si no lo hacen, será el principio del fin de todo lo que han logrado”.El lunes, Trump habló sobre las medidas que ha tomado a fin de fomentar la libertad religiosa, como suavizar las restricciones a la libertad de expresión política desde el púlpito, algo que antes podía poner en peligro la exención de impuestos de las instituciones religiosas.Trump reconoció que para los presidentes nuevos a menudo presenta un desafío la asistencia a las urnas durante las elecciones legislativas efectuadas a mitad de su mandato.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.