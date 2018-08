Washington— Funcionarios de Corea del Norte advirtieron en una carta a Estados Unidos que las conversaciones sobre la desnuclearización podrían desmoronarse, informó la CNN este martes, citando a personas con conocimiento sobre el tema.En la carta, misma que fue enviada directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se indica que el Gobierno del líder norcoreano Kim Jong Un considera que existe el riesgo de que el proceso no avance."Estados Unidos aún no está listo para cumplir con las expectativas (norcoreanas) en términos de dar un paso adelante para firmar un tratado de paz", informó CNN.La Guerra de Corea de 1950-1953 terminó en un armisticio en lugar de un tratado de paz, lo que implica que técnicamente las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos aún están en guerra con Corea del Norte.El país asiático dejó claro hace mucho tiempo que considera que el final oficial del estado de guerra es crucial para reducir las tensiones en la península coreana.Derivado de lo anterior, Estados Unidos se ha mostrado reacio a declarar el fin de la Guerra de Corea hasta que Corea del Norte abandone su programa de armas nucleares.El periódico The Washington Post informó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló una visita de Pompeo a Corea del Norte después de que este último recibiera la carta de un alto funcionario norcoreano apenas unas horas después de que se anunciara la visita la semana pasada.CNN informó que la carta fue enviada por el exjefe de la agencia de espionaje de Corea del Norte, Kim Yong Chol, pero se desconoce cómo se envió.El diario estadounidense aseguró que Corea del Norte se había estado comunicando cada vez más a través de su misión de la ONU.Según CNN, la carta también menciona que si no se llega a un compromiso y las incipientes conversaciones fracasan, Corea del Norte podría reanudar las actividades nucleares y de misiles.El domingo pasado, los medios estatales de Corea del Norte acusaron a Estados Unidos de dobleces y de incubar un complot criminal, sin remitir ningún detalle de la visita cancelada de Pompeo.

