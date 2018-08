Investigan posible negligencia en incendio de Chicago

Chicago.- Funcionarios de bienestar de menores están investigando "acusaciones" de negligencia después de que nueve niños murieron y otro terminó en estado crítico en un incendio en un apartamento en Chicago, dijo la agencia estatal este martes.La portavoz del Departamento de Menores y Familias de Illinois, Alissandra Calderón, rehusó dar detalles del enfoque de la investigación y tampoco quiso dar explicaciones sobre la presunta negligencia. Pero una interrogante todavía sin respuesta es por qué no había adultos en el apartamento de Southwest Side cuando el siniestro lo devoró el domingo antes del amanecer.El portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, Larry Langford, dijo el lunes que tras creer inicialmente que dos de las víctimas eran adultos, investigadores determinaron que todos ellos eran menores, de entre tres meses y adolescentes. Nueve murieron y un chico de 14 años estaba en estado crítico el martes.En un mensaje enviado a The Associated Press, Calderón dijo el martes que varias familias fueron afectadas por el incendio. Agregó que la agencia estatal no tenía investigaciones pendientes sobre esas familias al momento del siniestro.Según Langford, la investigación reveló que los 10 muchachos que se habían juntado para pasar la noche en la casa aparentemente fueron sofocados por el humo mientras dormían y ni siquiera despertaron para escapar del incendio que los mató."De acuerdo con la posición de los cadáveres, es muy probable... que fueran sofocados por el humo", dijo Larry Langford. "No encontramos ningún cadáver que diera la impresión de que trató de ir hacia la puerta".Una sola alarma que funcionara hubiera despertado a las víctimas, que entonces podrían haber salido caminando.

