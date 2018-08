Impacta a Chicago droga mexicana

Ciudad de México– La incontrolable demanda estadounidense de opiáceos no sólo provoca el aumento de muertes por sobredosis, sino también una feroz lucha de los cárteles mexicanos por ganar mercados ilícitos, con incremento de violencia y homicidios.Autoridades estadounidenses culpan a cárteles mexicanos de estar detrás de la peor crisis de drogas que se ha vivido particularmente en Chicago.Apenas hace dos semanas, funcionarios estadounidenses y mexicanos anunciaron un acuerdo para reforzar el combate contra grupos de narcotraficantes que, según sus informes, están inundando las calles de Chicago con heroína y fentanilo.En especial preocupa el caso del fentanilo.En el caso de Chicago, el 80 por ciento de las muertes por sobredosis en 2015 estuvo relacionado con el uso de heroína, y sólo el 16 por ciento con el de fentanilo, pero para 2016 las muertes por uso de fentanilo aumentaron hasta representar 56.6 por ciento del total de decesos por sobredosis de opiáceos.Brian M. McKnight, encargado de la DEA en Chicago, dice que la mayoría de esta droga es hecha en México.“Son extremadamente peligrosos, violentos, y continuarán aprovechando las redes de transporte y distribución en EU”, indica McKnight en un pronunciamiento reciente sobre las rutas de abastecimiento.“La heroína de hoy en el mercado minorista cuesta menos y es más potente que la heroína que la DEA encontró hace dos décadas”, explicó.Las autoridades estadounidenses no han detenido el consumo ni la expansión de la demanda de opiáceos.Entre 2015 y 2016 las muertes por sobredosis de opiáceos se incrementaron 74 por ciento, según el Departamento de Salud Pública de Chicago.A su vez, México vive su peor crisis de violencia derivada en buena parte por la disputa de cárteles por controlar rutas de tráfico.En julio de 2018 hubo más de 3 mil víctimas de narcoviolencia, en el peor récord mensual desde 1997.La expedición sin control de recetas médicas en Estados Unidos que incluían opiáceos detonó una crisis de dependencia y adicción sin precedente. Cualquier dolor era atendido con medicamentos cada vez más agresivos.Para garantizar el pago, aseguradoras exigían a los médicos acabar con el dolor de sus pacientes y recetar este tipo de medicinas, haciéndolo una práctica común.El Gobierno de Donald Trump impuso mayores restricciones a la expedición de recetas, lo que no incidió en la disminución de adicciones, sino que disparó la demanda de sustancias ilegales como el fentanilo y la heroína.El mercado ilegal de drogas creció y avivó la disputa de cárteles, principalmente mexicanos, para abastecer la demanda.Actualmente, un promedio de 175 estadounidenses mueren al día por sobredosis.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.