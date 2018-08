Retomarán Canadá y EU charlas por TLCAN

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó este lunes por teléfono con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego del anuncio de un acuerdo comercial preliminar con México, y confió en poder reiniciar las conversaciones con Canadá, aunque amenazó con imponer aranceles a automóviles si no hay pacto."El presidente ha hablado hoy con el primer ministro y creo que su equipo (el canadiense) estará aquí mañana", dijo el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca."Fue una buena conversación", se limitó a decir Kudlow al ser preguntado sobre si el intercambio entre Trump y Trudeau había sido tenso.Kudlow pronosticó que habría un reinicio de las negociaciones comerciales con Canadá, aunque no quiso calcular cuánto durarán y dijo que Estados Unidos está abierto a negociar."Nos encantaría llegar a un buen acuerdo con Canadá. Pero el presidente ha dejado claro que si no podemos llegar a un buen acuerdo, ciertamente considerará imponer aranceles a las importaciones de automóviles", advirtió Kudlow.Horas antes, desde el Despacho Oval, Trump opinó que en cuanto a las charlas con Canadá, lo más fácil es imponer aranceles a sus automóviles, porque esa negociación sería muy sencilla y acabaría en un día."Creo que les daremos una oportunidad de tener, probablemente, un acuerdo separado", apuntó Trump.En cuanto a México, Kudlow afirmó que todo indica que se va a firmar el acuerdo con ellos al final de la semana, aunque posteriormente el Congreso estadounidense tendría que ratificarlo para que pueda entrar en vigor.El representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, vaticinó este lunes que el Congreso de Estados Unidos dará su visto bueno al pacto con México porque señaló que es bueno para las empresas y los trabajadores."Mi expectativa es que se aprobará por un margen abrumador, porque es un buen acuerdo", señaló Lighthizer en un encuentro con un pequeño grupo de medios en la Casa Blanca.

