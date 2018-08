Fallecen 3 por tiroteo en torneo de videojuego

Jacksonville, Florida— Un hombre se puso a disparar ayer durante un torneo de un videojuego que estaba siendo transmitido en vivo desde un centro comercial en la ciudad de Jacksonville, dejando dos muertos y varios heridos antes de suicidarse, informaron las autoridades.Se cree que David Katz, un hombre de 24 años que vivía en Baltimore, llevó a cabo el ataque con al menos una pistola en The Jacksonville Landing, donde se encuentran diversos restaurantes y tiendas junto al río St. John’s en Florida, dijo el jefe policial Mike Williams. Indicó que Katz murió de un balazo que él mismo se dio y que las autoridades aún trabajan en una confirmación final de su identidad con apoyo del FBI en Baltimore.Nueve personas más resultaron heridas y todas se encontraban estables ayer por la noche, agregó Williams. Otras dos se lesionaron durante el caos mientras la gente huía.Katz se encontraba en Jacksonville para el torneo del videojuego de futbol americano “Madden NFL 19”, el cual se llevaba a cabo en un bar de juegos electrónicos que comparte el local con una pizzería. Era posible disfrutar el torneo en internet y ver a los jugadores.El fabricante del juego, EA Sports, dice que el ganador del torneo de 2017 fue un David Katz.Los investigadores escudriñan un video en línea en que aparentemente se ve la escena justo antes de que comenzara la balacera, señaló Williams. Puede verse un punto rojo que parece ser un rayo láser en el pecho de un jugador segundos antes de que se oyera el primero de una docena de balazos.Marquis Williams, de 28 años, y su novia, Taylor Poindexter, de 26, ambos de Chicago, estaban ordenando una pizza en el bar cuando escucharon el primer disparo.“En un principio pensamos que era un globo que había estallado, pero no había ningún globo en la sala”, dijo Williams, que horas antes había participado en el torneo. “Luego escuchamos otros tiros y nos echamos a correr”.“Al primer disparo todo el mundo sólo volteó a ver. Después del segundo, tercero y cuarto tiro todo el mundo salió corriendo hacia las salidas”, agregó.Taylor Poindexter, quien aspira a jugar mejor, dijo que tenía esperanzas de adquirir algo de experiencia en el torneo. Indicó que nunca vio el rostro del hombre que estaba disparando, pero “sí lo vimos con las dos manos en una pistola mientras caminaba hacia atrás y disparaba”.Dijo haber corrido hacia un restaurante cercano donde los trabajadores le indicaban a la gente que se metiera allí, y se ocultó en un baño hasta que llegó la Policía.Jason Lake, fundador y director de ‘CompLexity’, una empresa propietaria de equipos profesionales de deportes electrónicos, indicó en Twitter que uno de sus jugadores, Drini Gjoka de 19 años, recibió un balazo en un pulgar.“El torneo acaba de ser baleado. Me estoy yendo y nunca regresaré”, tuiteó Gjoka. “Soy muy afortunado, literalmente. La bala me dio en el pulgar. El peor día de mi vida”.Un funcionario del FBI en Baltimore confirmó anoche que sus agentes estaban registrando la vivienda de la familia del hombre que las autoridades dicen creer estaba detrás del ataque. Un portavoz de esa agencia, Dave Fitz, dijo que los agentes habían acudido a la casa del padre del sospechoso en esa ciudad. No quiso dar más detalles debido a que la investigación está en curso.En Washington se le avisó al presidente Donald Trump sobre el ataque y la Casa Blanca estaba monitoreando la situación, dijo la portavoz Sara Huckabee Sanders.Los agentes acordonaron un área de tres cuadras alrededor del centro comercial en el centro de la ciudad, el cual suele albergar conciertos y otros eventos de entretenimiento.

