Washington— Al anunciar el acuerdo tentativo ayer en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el nuevo tratado podría llamarse “Acuerdo Comercial Estados Unidos-México” porque, desde su punto de vista, el TLCAN se había granjeado una reputación de ser dañino para los trabajadores estadounidenses.Insinuó que podría dejar fuera del nuevo pacto a Canadá, el tercer miembro del TLCAN y el segundo socio comercial estadounidense. Pero dijo que le daría la oportunidad de volver, “si están dispuestos a negociar de manera justa”.Para aumentar la presión sobre Ottawa, amenazó con imponer nuevos aranceles a los automóviles canadienses.La negociadora de Canadá para el TLCAN, la ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland, acortó una gira por Europa y viajará a Washington hoy para tratar de reanudar las negociaciones.“Sólo firmaremos un nuevo TLCAN que sea bueno para Canadá y bueno para la clase media”, dijo Adam Austen, portavoz de Freeland, y agregó que “se requiere la firma de Canadá”.“Todavía hay mucha incertidumbre... inquietud y nerviosismo. Una sensación de que estamos afuera solo viendo”, dijo Peter MacKay, exministro de Justicia, de Defensa y de Relaciones Exteriores de Canadá, quien es ahora socio del bufete Baker McKenzie.Hubo críticas por la posible exclusión de Canadá del TLCAN, en parte debido a los riesgos que podría representar para las compañías involucradas en el comercio internacional. Muchas empresas de manufactura han construido complejas pero importantes cadenas de suministro que cruzan las fronteras de los tres socios del TLCAN.Trump rápidamente cantó victoria, e hizo notar que los precios de las acciones repuntaron ayer, en parte por el aparente avance logrado con los mexicanos.“Acabamos de firmar un acuerdo comercial con México, y es un acuerdo magnífico para todos”, afirmó el presidente. “Es un acuerdo que mucha gente dijo no podía lograrse”.Trump ha criticado con frecuencia el TLCAN por considerarlo un “desastre” que acaba con los empleos estadounidenses.El tratado, vigente desde hace 24 años, redujo la mayoría de las barreras comerciales entre los tres países, pero el mandatario y otros críticos dicen que alentó a los fabricantes estadounidenses a mudar sus plantas al sur de la frontera para aprovechar la mano de obra barata en México.La propuesta de estacionalidad para las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de productos agrícolas quedó fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.Durante las negociaciones, Estados Unidos demandaba que México sólo exportara productos agrícolas cuando no fuera temporada de cosecha de los mismos alimentos en Estados Unidos.Respecto a la resolución de controversias, Guajardo explicó que el Capítulo 20 quedó sin modificaciones, mientras que esperarán a que Canadá se una a las conversaciones para definir qué sucederá con el Capítulo 19.Este último capítulo permite que cualquiera de los tres países solicite establecer paneles binacionales cuando consideren existe una práctica desleal por algún otro miembro del acuerdo.A pesar de que al principio de la conferencia de prensa en Washington Guajardo aseguró que dentro del nuevo acuerdo no se aceptaron “cuotas, restricciones ni tarifas en el comercio”, los aranceles a las importaciones de acero y aluminio se mantienen dentro del acuerdo.Hasta ahora, los envíos mexicanos de acero y aluminio tienen un arancel de 25 y 10 por ciento, respectivamente, tras el argumento de Estados Unidos de que las importaciones nacionales atentaban contra su seguridad.La integración de textiles a la cadena de producción de la industria del vestido, que no hayan sido producidos en América del Norte, quedará limitada según el acuerdo en principio del acuerdo entre México y Estados Unidos.En la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una de las intenciones de Estados Unidos era limitar el uso de niveles de preferencia arancelaria, que permitía que insumos textiles se utilizaran y de todos modos conseguir beneficios en impuestos.Según información publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se limitarán las reglas que permiten que se usen estos componentes.“Se requerirá que hilo de coser, tela de forros, elásticos, resortes y telas recubiertas, cuando se incorporen en prendas de vestir y otros productos terminados, sean hechos en la región si se pretende esos productos califiquen para obtener beneficios”, dice la información.

