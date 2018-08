Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el fiscal general, Jeff Sessions, luego de que este se defendiera de las duras críticas del mandatario por su recusación en una investigación de la trama rusa.En una rara refutación a Trump, Sessions dijo el jueves que tomó el control del Departamento de Justicia el día en que se convirtió en fiscal general, y que las acciones del Departamento no se verán influenciadas indebidamente por consideraciones políticas.En aparente respuesta, Trump respondió a través de un tuit que el fiscal no entiende lo que sucede debajo de su posición de mando.El fiscal especial Robert Mueller, que dirige la investigación sobre injerencia rusa en las elecciones de 2016, fue señalado por Trump como "altamente conflictivo" y lo recrimina por no tocar la "corrupción real".Sessions, exsenador estadounidense por Alabama, fue uno de los primeros republicanos en respaldar la candidatura presidencial de Trump y ha implementado sus políticas de inmigración de línea dura en su papel de fiscal.Pero Trump ha criticado en repetidas ocasiones a Sessions por haberse retirado de la investigación sobre Rusia, incluso en una entrevista con Fox News grabada el miércoles cuando dijo que nunca tomó el control del Departamento de Justicia.El mandatario estadounidense niega toda complicidad con Moscú y considera que la investigación es una "caza de brujas".Las idas y vueltas entre Trump y Sessions han provocado nuevas especulaciones de que el líder republicano podría despedir al fiscal general.

