Washington— Estados Unidos habría suavizado su demanda para activar una "cláusula de caducidad" en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eliminando un obstáculo clave para llegar a un acuerdo para renovar el pacto, declaró el negociador comercial del Gobierno entrante de México, Jesús Seade.El negociador del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la nueva posición de EU permitiría una revisión periódica del acuerdo pero sin la expiración automática cada cinco años, como la Administración Trump había propuesto."Va a salir. Ya no es lo que Estados Unidos estaba planteando primero", aseguró el próximo representante comercial a periodistas, frente a las oficinas del Representante Comercial en Washington."Lo que va para fuera es la propuesta de Estados Unidos de que esta se acabe cada cinco años", señaló.La llamada "cláusula sunset" todavía no se elimina de la discusión, dijo, solo se está cambiando el enfoque hacia una revisión con más plazo y en otras condiciones.México y Estados Unidos han mantenido conversaciones bilaterales para resolver sus diferencias en la renegociación, previo a la incorporación de Canadá a las mesas de diálogo.En las últimas semanas, los países han concentrado las pláticas en la elaboración de nuevas reglas para la industria automotriz, mismas que Trump ha puesto en el centro de su campaña para modificar el acuerdo de 24 años, que dice, ha sido un "desastre" para los trabajadores estadounidenses.Por su parte, Seade afirmó que el tema de las reglas en el sector automotriz está "básicamente resuelto" aunque algunos aspectos, incluidos los plazos aún se discuten.Durante las mesas de renegociación de este sábado se planteó también un capítulo energético bajo otros términos, pero no se eliminó, aclaró Seade, luego que trascendiera que el equipo de AMLO pidió dejar fuera el tema.El negociador dijo que lo que se propuso a Estados Unidos y a la actual Administración, fue replantear el capítulo de energía en otros términos."Lo que hicimos fue asegurar que el espacio de política pública que tiene el Gobierno mexicano quede claro y consistente con la Constitución.""Se reformula en una forma completa. Nunca estuvo en duda el fondo del asunto, era una cuestión de presentación y de redacción y que hicimos mucho mejor, y ya tenemos algo satisfactorio" explicó.

