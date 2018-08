Las batallas de John McCain

Ciudad de México— El senador republicano por Arizona, John McCain, quien falleció este sábado a los 81 años, no solo será recordado por su oposición a Trump, sino también por su trayectoria militar y ferocidad en el Senado estadounidense.Nacido el 29 de agosto de 1936 en la Estación Aérea Naval "Coco Solo" en la Zona central del Canal de Panamá -uno de los muchos puestos de su padre-, su vida fue distinguida desde el primer minuto por el entorno militar.Hijo y nieto de almirantes condecorados por el Ejército estadounidense, McCain portó un renombrado apellido en las batallas y las luchas políticas por más de medio siglo.Graduado en 1954, siguió los pasos de sus ancestros en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, donde aprendió de disciplina y se convirtió en uno de los mejores de su clase, principalmente atraído por el vuelo.Promovido a teniente comandante a principios de 1967, McCain solicitó servir en combate para la Guerra de Vietnam, volando en múltiples misiones a bordo de su A-4E Skyhawk.McCain se ofreció como voluntario para misiones de transporte en la región de Oriskany, donde el 26 de octubre de ese año -y misión número 23-, se encontró en medio de un ataque con 20 aviones en una planta de energía fuertemente defendida en el centro de Hanoi.Un misil de tierra a aire soviético desprendió su ala derecha, lo que le obligó a saltar del avión, pero en la eyección se rompió ambos brazos y una rodilla.Cayó en un lago donde soldados locales le llevaron a la orilla para despojarlo de su ropa, golpearlo y lesionarlo con una bayoneta en el tobillo e ingle.McCain fue llevado en un camión hasta la región de Hoa Lo, a una prisión para estadounidenses apodada "Hanoi Hilton".En el lugar fue interrogado y torturado durante dos semanas hasta ser abandonado en una celda infestada de cucarachas.Al cabo de unos meses, su condición de prisionero de guerra se popularizó en el mundo, por lo que sus captores le brindaron atención médica.Algunos prisioneros sobrevivientes afirmaron que McCain hablaba incongruencias durante su asilo, diciendo que algún día sería Presidente de Estados Unidos.En marzo de 1968, McCain fue puesto en confinamiento solitario, donde permaneció dos años. Los guardias solo lo alimentaban con sopa y trozos de pan.Aunque su padre logró negociar una repatriación temprana en repetidas ocasiones, McCain se negó al apegarse a un código militar en la que los prisioneros deben ser liberados en la orden que fueron capturados.El 14 de marzo de 1973, dos meses después de los Acuerdos de Paz de París marcaran el fin de la participación de EU en la guerra, McCain fue liberado.El ahora héroe de guerra fue recibido por el Presidente Richard M. Nixon y el Gobernador de California Ronald Reagan y se convirtió en una celebridad en poco tiempo.Meses después de su rehabilitación y recuperación, se convirtió en un enlace del Senado de la Marina, cargo que también desempeñó su padre.Pero su futuro naval fue limitado por sus discapacidades físicas, jubilándose como capitán en 1981.Su madre, Roberta McCain, quien sirvió también en la Marina, inspiró su carrera política.Fue así que se estableció en Phoenix y tras una campaña financiada por su esposa ganó facilmente un escaño en el distrito republicano en 1982, fue reelecto en 1984 y ganó un lugar en el Senado en 1986.El ahora legislador abrazó la agenda del Presidente Reagan con recortes impositivos y presupuestarios y una fuerte defensa nacional.En el 2000, McCain buscó por primera vez convertirse en Presidente de Estados Unidos, en un campaña donde prometió un lucha para recuperar al Gobierno de los "corredores de poder".Pero el entonces Gobernador de Texas George Bush fue favorecido en las primarias de New Hampshire, en una de las campañas más controvertidas de la época.A los 70 años de edad, decidió contender por la presidencia.McCain ganó la nominación republicana en 2008, donde se enfrentó contra el senador Barack Obama.McCain obtuvo apenas el 45 por ciento del voto popular y fue señalado por su rival como un "desconectado " en el tema del momento: la economía.El enfrentamiento entre Trump y McCain inició en 2015, durante la campaña electoral del magnate.El senador criticó a Trump por llamar a los mexicanos "violadores".Poco después, el magnate ridiculizó la estancia como prisionero en Vietnam durante un mitin en Iowa afirmando que le gustaba "la gente que no había sido capturada". Desde entonces la relación entre ambos fue distante.• McCain descalificó los ataques de Trump contra los medios de comunicación señalando que la primera acción de los "dictadores" es reprimir a la prensa.• Criticó el veto migratorio de Trump para ciudadanos de países de mayoría musulmana.• Propuso la creación de una comisión bipartidista para investigar las posibles relaciones del equipo de Trump con Rusia tras las elecciones de 2016.• Señaló como una "locura" la idea de crear un muro fronterizo con México.• Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, McCain apoyó la invasión Afganistán para reprimir al régimen talibán y la búsqueda de Osama bin Laden, cerebro de los ataques.• Como víctima de tortura, McCain fue sensible en las prácticas de interrogatorio de los detenidos en la lucha contra el terrorismo.• En 2005, el Senado aprobó su proyecto de ley para prohibir el trato inhumano a prisioneros, incluidos aquellos en Guantánamo o Cuba.• Limitó las prácticas permitidas en el Manual de Interrogatorios del Ejército de EU.• Trabajó con el partido demócrata para normalizar las relaciones con Viethnam.• Escribió seis libros sobre temas como la fortaleza personal y el coraje.

