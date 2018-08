Dudan del beneficio de aranceles de Trump

Washington.- Menos de la mitad de los estadounidenses creen que los aranceles del presidente Donald Trump beneficiarán a la economía, pero la mayoría de los republicanos siguen apoyando la política comercial del gobierno ante la inminencia de las elecciones legislativas de noviembre.La mayoría de la población también duda que los impuestos sobre las importaciones anunciados recientemente crearán empleos o elevarán los salarios en el país, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC difundida este viernes.El 35% piensa que los aranceles en realidad empeorarán su situación económica, mientras que solo el 19% espera una mejora. El 40% piensa que ayudará a la economía, el 44% cree que la perjudicará y el 16% sostiene que no la afectará.Más concretamente, cuatro de cada 10 piensan que provocarán un aumento del empleo y tres de cada 10 que aumentarán los salarios.Por otra parte, el 72% dice que los impuestos sobre las importaciones provocarán aumentos en los precios de bienes de consumo diario. Tanto republicanos como demócratas coinciden en que los aranceles provocarán inflación.Sin embargo, a pesar de los temores provocados por la política comercial, la situación económica favorece relativamente a Trump. Apenas el 38% de los estadounidenses aprueban su manejo del gobierno, pero el 51% aprueba su manejo de la economía, según la encuesta.El alza de los precios en la bolsa y la tasa de desempleo del 3.9% benefician al presidente. Son mejoras que reflejan en gran medida un crecimiento de la economía iniciado durante la presidencia de Barack Obama.El principal logro económico de Trump es el recorte impositivo de 1.5 billones de dólares que se concretará a lo largo de la próxima década y ha constituido un estímulo para la economía. El 45% de los estadounidenses aprueban el manejo de los impuestos, mientras que el 54% no lo aprueban.Los aranceles, el principal eje de la política económica de Trump en los últimos meses, podrían resultar riesgosos para el presidente entre la ciudadanía en general.Seis de cada 10 estadounidenses desaprueban el manejo de las negociaciones comerciales con el exterior. Es de alguna manera una vergüenza para Trump, un magnate de los negocios inmobiliarios que presume ante el electorado de ser un maestro negociador.

