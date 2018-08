Ciudad de México— Oficiales de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE) han encadenado y trasladado a adolescentes migrantes no acompañados a centros para adultos, recién cumplidos los 18 años, según un nuevo informe del sitio Miami New Times.""Cuando cumplen 18 años es básicamente: 'feliz cumpleaños', luego los esposan y se los llevan a centros de detención para adultos", afirmó Lisa Lehner, abogada de la organización Americans for Immigrant Justice.Desde abril, los agentes de ICE han arrestado a 14 adolescentes en su cumpleaños 18 en el Refugio Temporal de Homestead para Niños No Acompañados.Los detenidos, ahora considerados adultos, fueron llevados a una prisión al norte de Miami.Para Lether, los arrestos violan los precedentes legales que regulan la detención de menores.Bajo la llamada "Ley Flores", las autoridades federales están obligadas a buscar el ambiente menos restrictivo para los menores bajo detención migratoria y buscarles vivienda alternativa, como la colocación con familiares.La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de 2008 (TVPRA, en inglés) y un enmienda de 2013 fortalecieron las protecciones de la "Ley Flores" y obligaron que las autoridades encuentren rápidamente alternativas para la detención de menores.Sin embargo, el porcentaje de migrantes menores que cumplieron 18 años en detención y que fueron entregados a ICE se ha duplicado desde 2014, según el informe.En 2017, el 2.4 por ciento de los detenidos menores "envejecieron" y fueron arrestados por ICE, en comparación con el 1 por ciento en 2014, según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) revelados por el informe citado por el sitio The Hill.Aunque a la ORR le corresponde apegarse a la "Ley Flores" y colocar a menores detenidos en viviendas alternativas, los activistas afirman que la agencia ha ralentizando ese proceso bajo la Administración de Donald Trump.Las organizaciones han presentado demandas para que los menores de 18 años sean liberados de prisión.Lether compartió que su organización ha presentado al menos siete demandas por los detenidos enviados a Broward.Janet Gwilym, abogada administrativa de Kids in Need of Defense, dijo que los agentes de ICE se presentan regularmente en los refugios desde las 11:30 pm, en la víspera de los 18 años de los detenidos, para que a la media noche les esposen para llevarlos a prisión."Creo que es una estrategia psicológica que están usando para intentar que se rindan y regresen a casa, incluso si saben que los matarán si vuelven", afirmó Gwilym.