Fiscalía podría fincar cargos penales a Organización Trump

La fiscalía de distrito de Manhattan, Nueva York, está contemplando fincar cargos penales a la Organización Trump y a dos funcionarios de alto nivel de la empresa por el pago realizado por Michael D. Cohen para acallar a una actriz de películas para adultos, de acuerdo con dos funcionarios con conocimiento al respecto.La investigación estatal se centraría en la manera en la cual reportó contablemente la empresa el reembolso efectuado a Cohen por los 130 mil dólares que el abogado pagó a la actriz, Stephanie Clifford, quien ha dicho haber sostenido un amorío con el presidente Trump, dijeron los funcionarios.Ambos funcionarios enfatizaron que la instancia se encuentra en las primeras fases del análisis del tema y los fiscales aún no deciden si procederán con las acciones judiciales.Los cargos estatales contra la empresa y sus ejecutivos podrían ser importantes debido a que Trump ha hablado acerca de perdonar a algunos de sus colaboradores y excolaboradores a quienes se han levantado cargos federales. Como presidente, no tiene autoridad para perdonar a ciudadanos o personas morales acusados de delitos estatales.La Organización Trump registró el reembolso como gasto legal. Pero Cohen, quien durante largo tiempo se encargó de arreglar por medios cuestionables los asuntos de Trump, dijo el martes que pagó a Clifford con el propósito de comprar su silencio durante la campaña 2016. Los fiscales federales han manifestado que los pagos del reembolso se hicieron con recibos falsos de honorarios relacionados con una iguala inexistente. Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales sobre las finanzas de campaña, no realizó trabajos legales que tuvieran que ver con el tema, dijeron fiscales.“A primera vista, definitivamente esto podría ser problemático”, dijo uno de los funcionarios familiarizados con la revisión efectuada por la fiscalía de distrito, señalando la posibilidad de que registrar como gasto legal el reembolso constituya un delito mayor de acuerdo con las leyes estatales.Mientras el fiscal de distrito, Cyrus R. Vance Jr., considera abrir la investigación, la procuraduría general del estado de Nueva York ha iniciado la indagatoria penal en torno a si Cohen violó las leyes fiscales estatales. Dicha investigación sería independiente de los cargos federales por evasión fiscal de los que se declaró culpable el martes, de acuerdo con una persona con información sobre el asunto estatal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.