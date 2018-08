Washington.- El secretario de estado norteamericano Mike Pompeo nombró este jueves a un alto directivo de Ford Motor Co. como su enviado especial para Corea del Norte y dijo que los dos viajarán a Pyongyang la semana próxima.Pompeo dijo que nombró a Stephen Biegun para manejar las negociaciones diarias con Norcorea sobre el desmantelamiento de su programa de armas nucleares. Pompeo, quien encabeza la gestión del presidente Donald Trump con Pyongyang, ha viajado ya tres veces a la capital norcoreana desde abril, aunque ha habido pocos indicios de progresos en las negociaciones.Pompeo dijo que él y Biegun viajarán a Corea del Norte "para hacer más progresos diplomáticos hacia nuestro objetivo" de su desnuclearización total y final. No dio más detalles del viaje.En breves declaraciones a reporteros en el Departamento de Estado, Pompeo y Biegun apuntaron que el líder norcoreano Kim Jong Un había prometido desnuclearizar su país en su reunión en junio con Trump."Los asuntos a tratar son difíciles de resolver", dijo Biegun. "Pero el presidente ha creado una apertura y eso es algo que tenemos que aprovechar usando toda oportunidad posible para cumplir la visión de un futuro pacífico para el pueblo de Corea del Norte. Eso empieza con la desnuclearización final y verificada de Corea del Norte, como lo acordó el presidente Kim Jong Un en la cumbre con el presidente Trump en Singapur".Aunque el Norte ha cesado sus ensayos nucleares y de misiles y ha dado algunos pasos en otras áreas, no ha desmantelado aún sus instalaciones de armas nucleares y continúa fabricando misiles balísticos. Pompeo y otros funcionarios han dicho que las sanciones contra Corea del Norte persistirán hasta que se haya completado y verificado la desnuclearización, pero han indicado que eran posibles medidas de confianza antes de ello.Biegun, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Ford, fue colaborador de la asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice durante la presidencia de George W. Bush.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.