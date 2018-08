'Donald Trump debe rendir cuentas'

Washington— El Congreso de Estados Unidos tiene la obligación constitucional de investigar al presidente Donald Trump luego de que su exabogado, Michael Cohen, se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento electoral, sostuvo este jueves el periódico The Washington Post.En un texto editorial lamentó que la política del Departamento de Justicia sea no encausar a un mandatario en funciones porque no está claro si la Constitución lo permite, salvo para propósitos de un juicio político."Es la responsabilidad del Congreso hacer que el presidente rinda cuentas", señaló el rotativo.El texto calificó tanto al presidente como a su exabogado de mentirosos seriales, además de que sostuvo que ello hace necesario que el Congreso tome cartas en el asunto, a raíz de las contradictorias declaraciones que ambos han hecho sobre el tema de los pagos a mujeres en violación de la ley."El Congreso tiene la obligación de obtener esta evidencia y recolectar la propia. Si los republicanos del Congreso no hacen a un lado sus lealtades partidistas y empiezan a cavar, los votantes tendrán una razón para reemplazarlos en noviembre", aseguró el diario.Michael Cohen, quien fuera abogado personal del republicano durante más de una década, declaró que los pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y a la estrella de Playboy Karen McDougal fueron por órdenes del entonces candidato con fin de influir en las elecciones presidenciales de 2016.Este jueves, el mandatario reconoció en una entrevista con la cadena Fox News que los pagos fueron hechos con su dinero personal y no con fondos de campaña, lo que en su opinión no constituye una violación de la ley de financiamiento de campañas electorales.Expertos legales coinciden en que el estatuto de violación de las leyes de financiamiento electoral no requiere que el dinero provenga de las campañas sino que se busque influir indebidamente en el resultado electoral.The Washington Post señaló además que si el fiscal Especial Robert Mueller tiene información relacionada con violaciones a las leyes electorales, tiene la obligación de compartirlo con el Congreso."Cualquier evidencia que tengan los fiscales sobre la acusación de una violación sustancial de parte del señor Trump es relevante para las responsabilidades constitucionales del Congreso", finalizó el periódico.

