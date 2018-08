Habla jurado sobre veredicto en caso Manafort

Washington.- Una integrante del jurado en el juicio contra Paul Manafort por fraude financiero dijo que la reticencia de otra jurado impidió que el panel declarara culpable al exjefe de campaña de Donald Trump de los 18 cargos.Los otros miembros trataron reiteradamente de persuadir a la mujer a que "prestara atención al rastro de documentos", pero ella insistió en que existía una duda razonable, dijo a Fox News la jurado Paula Duncan."No queríamos una declaración de jurado sin veredicto, así que tratamos por mucho tiempo de convencerla", dijo Duncan, que añadió que los cuatro días de deliberaciones fueron tan acalorados que hubo "lagrimas". "Pero al final, ella mantuvo su posición y por eso tenemos 10 cargos que no tuvieron veredicto".El martes, el jurado federal declaró culpable a Manafort de ocho cargos. El juez declaró juicio nulo sobre los otros 10.Duncan, que se define como partidaria de Trump, dijo que ella y otros 10 jurados estaban preparados para declarar a Manafort culpable de todos los cargos. Duncan dice que consideró legítimos los cargos presentados por el equipo del fiscal especial Robert Mueller y que la evidencia fue "abrumadora"."Y no quería que Paul Manafort fuera culpable, pero lo era", dijo Duncan. "Y nadie está por encima de la ley".Opinó que ningún sentimiento sobre Trump, positivo o negativo, influyó en la decisión del jurado."Creo que todos llegamos al jurado como se supone y asumimos que el señor Manafort era inocente. Hicimos las cosas diligentemente", dijo Duncan. "Examinamos la evidencia, nuestras notas, los testigos y arribamos al veredicto de culpabilidad sobre los ocho cargos".Dijo que el gobierno de Trump fue mencionado en las deliberaciones debido al testimonio de que Manafort había tratado de asegurarle un puesto en la Casa Blanca a un banquero que había autorizado prestamos millonarios para él y que había hablado para ello con el yerno de Trump, Kared Kushner."Los cargos eran legítimos, pero la fiscalía trató de hablar sobre colusión con Rusia desde el inicio y, por supuesto, el juez no lo permitió", dijo Duncan. "Perdimos tiempo con eso".Duncan dijo que le hubiera gustado escuchar más de la defensa de Manafort. Manafort no declaró en el juicio y sus abogados realizaron interrogatorios mayormente limitados de los testigos de la fiscalía.Los comentarios de Duncan el miércoles se produjeron el mismo día en el que el juez T.S. Ellis dio a conocer varias transcripciones de conferencias a puertas cerradas. Una transcripción muestra que los abogados de Manafort habían tratado de conseguir un juicio nulo debido a presuntos comentarios de un jurado sobre la debilidad de la defensa.

