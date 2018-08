Buscan tres candidatos la gubernatura de Alaska

Anchorage, Alaska— La carrera por el puesto de gobernador de Alaska parecía ser cosa de tres hombres tras las primarias del martes. En Wyoming, dos experimentados aspirantes republicanos derrotaron a sus rivales en las primarias del partido a gobernador y senador de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.En la votación del martes en Alaska, el exsenador republicano por el estado, Mike Dunleavy, pasó a la elección general, donde se espera que se mida a Mark Begich -que no tuvo oposición en el bando demócrata- y al gobernador Bill Walker, un independiente que evitó enfrentarse a Begich y optó por reunir firmas para entrar en la boleta de noviembre, La decisión de Walker buscaba asegurar que podrá presentarse con el vicegobernador, Byron Mallott.Pero algunos demócratas e independientes están preocupados porque Begich y Walker puedan dividir el voto y entreguen la elección a los republicanos. Begich señaló que no había entrado en la carrera si no pensase que puede ganar y él y Walker ya protagonizaron enfrentamientos antes de otros comicios.En las primarias demócratas a la Casa de Representantes, la independiente Alyse Galvin avanzó y se enfrentará al actual representante, el republicano Don Young, de 85 años. Young es el miembro más antiguo de la Cámara y se impuso en las primarias de su partido con facilidad.En Wyoming, el único candidato con experiencia, el secretario del Tesoro del estado, Mark Gordon, derrotó a otros cinco aspirantes el martes para lograr la nominación a gobernador en una región de profunda tradición republicana.Entre los rivales de Gordon, a quienes derrotó por un amplio margen, estaban el adinerado donante político Foster Friess _ reconocido a nivel nacional y que recibió el respaldo de Donald Trump en el último momento_, la abogada y ganadera Harriet Hageman o el empresario Sam Galeotos. Fue una confrontación atípica, plagada de recién llegados a la política.En los comicios de noviembre, el aspirante republicano se enfrenará a la exdiputada estatal Mary Throne, que logró la nominación luego de imponerse a rivales de poco peso.Otro republicano veterano, John Barrasso, logró la nominación al Senado federal tras vencer en las urnas a otros cinco candidatos, incluyendo el inversor y profesor de la Stanford University Dave Dodson. Dodson invirtió un millón de dólares de su propio dinero en una campaña que cuestionó los vínculos de Barrasso con intereses corporativos y con figuras del panorama político de Washington.El candidato demócrata al puesto será el empresario Gary Trauner, que no tuvo oposición.Liz Cheney fue la elegida de los republicanos para revalidar su puesto como única representante del estado en la Cámara de Representantes. Su rival en noviembre será el demócrata Greg Hunter.

