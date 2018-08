Analiza EU fondos para armar maestros

Washington— El Departamento de Educación de Estados Unidos estaría considerando permitir a los estados utilizar fondos federales para comprar armas para los maestros, según fuentes citadas por el diario The New York Times.La medida revertiría una posición de larga data adoptada por el Gobierno federal que insistía en no usar fondos para armas de fuego.En marzo, el Congreso estadounidense aprobó una ley de seguridad escolar que asignaba 50 millones de dólares al año a distritos escolares locales, pero prohibía su uso en armas de fuego.Sin embargo, el Departamento de Educación, dirigido por la republicana Betsy Devos, ha señalado un programa en la ley federal de educación para subvenciones llamado Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento Académico, que no menciona la prohibición para la compara de armas de fuego.Dicha omisión permitiría a las autoridades educativas aprobar planes estatales o distritales para utilizar los fondos en la subvención de armas y entrenamientos para profesores, a no ser que el Congreso lo rechacen."El Departamento está constantemente considerando y evaluando asuntos de política, particularmente asuntos relacionados con la seguridad escolar", afirmó Liz Hill, vocera del Departamento de Educación.Después de la masacre en Parkland, Florida, donde un joven disparó contra alumnos de una secundaria, dejando 17 muertos, las autoridades han defendido la necesidad de aprobar medidas para la seguridad en las escuelas.Uno de los proyectos, impulsado por el Presidente de EU, Donald Trump, busca utilizar fondos federales para brindar armas y entrenamiento a un porcentaje de la planta docente y darles un bono salarial.En marzo, el Senado de Florida aprobó un proyecto de ley para que algunos maestros pudieran portarlas, además anunció nuevas restricciones a las ventas de rifles. La nueva medida también aumentaría la edad mínima para adquirir rifles de 18 a 21 años.Hora de publicación: 23:20 hrs.

