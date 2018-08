Critica Trump a Cohen; 'no lo contraten'

Washington— El presidente Donald Trump escribió el miércoles en Twitter que no recomendaría a nadie los servicios de su antiguo abogado personal, Michael Cohen."Si alguien busca un buen abogado, ¡sugiero enérgicamente que no contrate los servicios de Michael Cohen!", tuiteó el mandatario, quien también acusó a Cohen de inventar historias para lograr un "trato" con la fiscalía.Cohen se declaró culpable el martes de violaciones a las normas de financiación de campaña y otros delitos e implicó al presidente. Dijo que Trump le ordenó pagar sobornos a la estrella porno Stormy Daniels y una exmodelo de Playboy para que no hicieran declaraciones que pudieran perjudicar su intento de llegar a la Casa Blanca.La confesión de Cohen ha provocado una crisis en la presidencia y puesto de manifiesto que el propio Trump podría tener problemas legales.Casi al mismo tiempo que Cohen se declaraba culpable en una corte federal en Manhattan el martes, un jurado en Virginia declaraba culpable de crímenes financieros a Paul Manafort al exjefe de campaña de Trump, quien debe responder ante otro tribunal en septiembre a cargos de que actuó como agente extranjero, entre otros.Al respecto, Trump tuiteó que "siento mucho pesar por Paul Manafort y su familia maravillosa. La 'justicia' tomó un caso impositivo de 12 años, entre otras cosas, aplicó una tremenda presión y, a diferencia de Michael Cohen, se negó a 'quebrarse', inventar historias para conseguir un 'trato'. ¡Cuánto respeto a un hombre valiente!".Tanto Cohen como Manafort están en libertad a la espera de sus respectivas sentencias.Los dos golpes fueron resultados del trabajo del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga los intentos de Rusia de influenciar la elección presidencial de 2016, incluso mediante el hackeo de los correos electrónicos del Partido Demócrata, y si la campaña de Trump coludió en ellos.Trump ha dicho reiteradamente que la investigación es una "cacería de brujas".El abogado de Cohen, Lanny Davis, dijo el miércoles que su defendido tiene información que "podría interesar" al fiscal especial. Davis dijo que Cohen no aspira a obtener un indulto presidencial."Mi observación es que los temas relacionados con el hackeo y el crimen de hackeo... que hay temas a los que Michael Cohen podría responder que interesarían al fiscal especial (Mueller)", dijo Davis en una serie de entrevistas televisivas.Poco después, Trump replicó con su tuit sobre Cohen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.