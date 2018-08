Washington.- La administración de Trump probablemente está retrasando su calendario de imposición de aranceles sobre las importaciones de automóviles, aliviando las preocupaciones de muchos en la industria automotriz que se han opuesto ampliamente a los aranceles, según el diario The Wall Street Journal.La publicación indicó que la medida, señalada en los comentarios del Secretario de Comercio, Wilbur Ross, se produjo mientras funcionarios del gobierno intentan negociar acuerdos con algunos de los mayores países exportadores de automóviles del mundo. La industria automotriz tomó el desarrollo como evidencia de progreso en esas negociaciones.Ross dijo a los periodistas a finales de julio que completaría su estudio y recomendaciones sobre si las importaciones de automóviles podrían ser vistas como una amenaza para la seguridad nacional "probablemente en algún momento del mes de agosto". El gobierno primero debe publicar un informe antes de imponer aranceles.En una entrevista, Ross señaló que aunque el Departamento de Comercio continuará su investigación, ahora "no está claro si el informe saldrá a fines de mes". Señaló que la demora era "a la vista de las negociaciones" con la Comisión Europea, así como con México y Canadá, ambos signatarios de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que está en renegociación.Ross también sugirió que tomaría más tiempo del previsto examinar el material presentado tanto por los estadounidenses como por los fabricantes de automóviles en el extranjero en contra de la perspectiva de nuevas tarifas, diciendo que los aranceles elevarían los costos a los consumidores e interrumpirían las cadenas de suministro mundiales."Acabamos de recibir cuestionarios elaborados de las compañías automotrices, con miles de páginas, y eso no estará listo en cinco minutos", dijo. "Nos estamos quedando sin agosto".Los representantes de los principales proveedores de autopartes y autopartes dieron la bienvenida a los comentarios del Secretario de Comercio, destacó la publicación."Lo vemos como una señal prometedora de que puede haber un avance que evitaría los aranceles", dijo en un comunicado la Alianza de Fabricantes de Automóviles, un grupo de presión para una docena de las mayores automotrices nacionales y extranjeras con operaciones en Estados Unidos.Los fabricantes de automóviles han cabildeado en privado a la administración Trump para eximir a las fábricas existentes en México de las nuevas tarifas, dijo una persona familiarizada con las discusiones.Ross dejó en claro que, a pesar del retraso, la administración continuará impulsando el informe, pero se negó a establecer un nuevo cronograma, y señaló que la ley utilizada para justificar el informe no requiere ningún hallazgo hasta el próximo año.Al preguntársele cuándo se completaría el informe, Ross se negó a dar una nueva fecha, y agregó que la ley de 1962 sobre tarifas de seguridad nacional que se utiliza para justificar la investigación "nos da 270 días desde el comienzo, lo que nos lleva al próximo año". "La fecha límite legal para un informe es a mediados de febrero.

