Washington.- El Gobierno de Estados Unidos presentó este martes una propuesta para dejar en manos de los estados las limitaciones a las emisiones de dióxido de carbono y reemplaza la exigente legislación medioambiental del ex presidente Barack Obama.La nueva norma tiene como objetivo reducir los costos energéticos en los que incurren las empresas debido al Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) implantado por la Administración Obama y que tenía por objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero.La nueva regulación, bautizada como plan de Energía Limpia Asequible (ACE, por sus siglas en inglés), prevé reducir en 400 millones de dólares al año la carga que tiene que soportar la industria local debido a la anterior normativa, según informó hoy la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).La nueva propuesta entraría en vigor por decreto del presidente Donald Trump, aunque aún podría ser bloqueada en la Corte Suprema en caso de que se presente la demanda correspondiente, tal y como pasó a la CPP de Obama.Andrew Wheeler, el administrador interino de la EPA, aseguró en una rueda de prensa telefónica que la nueva normativa permitirá a los consumidores ahorrar dinero y a los trabajadores mantener sus puestos, al tiempo que se protege el medioambiente.Según fuentes de la dependencia, en comparación con el CPP, la nueva regulación permitirá reducir los costos energéticos de las industrias entre un 0.2 y un 0.5 por ciento hasta 2025.El propio Mandatario estadounidense avisó en octubre del año pasado de su intención de derogar la actual regulación, una afirmación que puso en alerta a diversos legisladores y movimientos sociales por considerar que semejante acción tendría un gran impacto negativo en el medio ambiente.Sin embargo, según aseguraron este lunes desde la Agencia Ambiental, la nueva normativa reducirá en última instancia las emisiones de CO2 previstas para 2030 en trono a un 1.5 por ciento gracias a una mejora de la eficiencia en la producción industrial.Con la nueva medida, el Gobierno dará un plazo de tres años a los estados para establecer sus propios estándares para la regulación del uso del carbón y que deberá ser aprobado por la EPA en un año.En caso de no ser aprobada la propuesta estatal, el Gobierno federal podrá implantar su propia normativa."Pero seamos claros, no existen mínimos; no existe ningún limite que un estado pueda superar", sostuvo un funcionario de la dependencia presente en la teleconferencia.

