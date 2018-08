Washington— Supuestamente, iba a ser un reconocimiento de la Casa Blanca al heroísmo de los agentes migratorios que ponen su vida en riesgo para proteger a los estadounidenses. Sin embargo, el 20 de agosto, el presidente Donald Trump parecía estar enfocado en otro asunto: la etnicidad de uno de los hombres a los cuales estaba homenajeando.“Habla inglés perfecto”, espetó Trump mientras animaba a Adrián Anzaldúa a que lo acompañara en el podio de la sala este. Anzaldúa es un agente de la Patrulla Fronteriza que forma parte de un binomio canino en Texas. Es estadounidense de origen latino. Hace poco arrestó a un traficante de personas en Laredo, Texas, que intentó ingresar de manera ilegal a 78 personas dentro de un tráiler.“Ven. Quiero preguntarte acerca de esas 78 vidas”, dijo Trump, cuestionando a Anzaldúa. “Salvaste a 78 personas. Así que, ¿cómo te sientes de que haya habido personas en ese tráiler?”.Si Anzaldúa se sintió ofendido, no lo demostró. Él sonrió y caminó hacia el atril, después ofreció un breve recuento de cómo recibió una alerta sobre el tráiler, “hizo correr al perro” para que lo registrara y, posteriormente, abrió el cerrojo para encontrar a “muchos sujetos”.“Fantástico trabajo, qué gran trabajo hizo”, dijo Trump y agregó con tono irónico: “Mañana él anunciará que buscará ser candidato a un cargo público”.Este fue el ejemplo más reciente de cómo el presidente hace comentarios en público con tintes raciales, esta ocasión durante un evento destinado para destacar su difícil postura respecto a la inmigración. Esto sucedió tan solo unos días después de que una exasistente, Omarosa Manigault Newman, afirmó en un libro revelador que Trump había sido grabado cuando usó un término racista para referirse a los afroestadounidenses, una acusación que él ha negado, pero su secretario de prensa no negó por completo.Trump inició su campaña presidencial con un discurso en el que dijo que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores y, como lo hizo en la reunión del lunes, frecuentemente hace crecer el espectro de la brutal pandilla transnacional MS-13, a cuyos miembros llama “animales”, cuando habla sobre la necesidad de leyes migratorias más estrictas.Héctor Garza, un colega de Anzaldúa y quien es el vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza —que respaldó a Trump durante la elección de 2016—, dijo que está orgulloso de su amigo y no consideró negativas las declaraciones del presidente sobre sus habilidades con el idioma. Garza dijo que Anzaldúa tiene un récord espectacular —incluido el premio a mejor perro por detenciones relacionadas con narcóticos—.El propósito expreso de la ceremonia del lunes era honrar a funcionarios y agentes de inmigración, pero Trump la convirtió en un ataque político a los demócratas y argumentó que si quedan en control del Congreso darán entrada al caos y al crimen. El mandatario dijo que aquellos que se han pronunciado a favor de abolir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) son “extremistas de fronteras abiertas”.En un discurso en el que manifestó falsamente que su muro fronterizo estaba en construcción y aludió a récords no especificados que él dijo que su administración había roto respecto al cumplimiento de la ley migratoria, Trump alabó a los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y del ICE como “patriotas increíblemente valientes”.Una protesta contra la inmigración y el ICE en Washington el mes pasado. Trump dijo el 20 de agosto que los demócratas que piden abolir al ICE son "extremistas de fronteras abiertas". Credit Andrew Caballero-Reynolds/Agence France-Presse — Getty ImagesTrump dijo que los demócratas y progresistas que han criticado las tácticas del ICE son débiles y malagradecidos por los sacrificios que los funcionarios de los cuerpos de seguridad realizan para proteger las fronteras del país y retirar a aquellos que violan la ley.“Son personas increíbles; hacen un trabajo excepcional”, dijo el presidente a los agentes uniformados, alguaciles y funcionarios de todo el país. “No son valorados lo suficiente, pero les diré que el 99 por ciento lo entendemos, de verdad, lo entendemos. Los amamos. Siempre estaremos de su lado. Nunca los decepcionaremos”.Trump en repetidas ocasiones se refirió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como “CBC” —es conocida por su sigla CBP—.“El muro se está volviendo más largo y alto y fuerte cada día”, di,jo Trump aunque ninguno de los muros que él solicitó ha sido construido y el Congreso ha prohibido gastar recursos destinados a barreras en la frontera en los prototipos que el presidente ha considerado. “Estamos construyendo el muro, paso a paso, y no es fácil porque tenemos una pequeña oposición llamada los demócratas. Creo que a ellos no les importa el crimen. No les importa el crimen. Es muy triste”.El objetivo de Trump era atacar lo que se ha convertido en un amplio tema de discusión entre legisladores que se oponen a su postura migratoria, particularmente la política de tolerancia cero que ha llevado a la separación de niños migrantes de sus padres. Esos legisladores alzan cada vez más la voz para pedir una renovación del ICE, la agencia encargada de deportar a inmigrantes que enfrentan el proceso de expulsión.Los principales activistas a favor de eliminar al ICE dice que no están interesados en cambiar la ley migratoria o abrir las fronteras de Estados Unidos —aunque algunos liberales sí apoyan esos objetivos—. En vez de eso, argumentan que la reputación del ICE está tan manchada por la crisis de la separación familiar y las políticas de Trump que solo una reorganización drástica puede corregir el rumbo.“Todos estamos de acuerdo en una cosa y esa es que el ICE se ha convertido en un tren sin control que no implementa ni hace cumplir la ley de una manera humanitaria o en la tradición que caracteriza a Estados Unidos”, dijo el representante demócrata por Nueva York Adriano Espaillat, quien ha sido patrocinador de la legislación para desmantelar al ICE y formar una comisión para repensar como una agencia sustituta debería trabajar.Espaillat y otros demócratas de la Cámara de Representantes están a favor de crear dos nuevas agencias para remplazar al ICE como está actualmente constituido: una que vigilaría de manera agresiva actos como tráfico de drogas y de personas; otra que pudiera manejar de manera más estrecha con solicitantes de asilo y otros inmigrantes dentro del país.