Washington— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que no está "entusiasmado" con que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, eleve las tasas de interés, y acusó a China y a Europa de manipular sus monedas.Trump, quien nominó a Powell para reemplazar a la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo a Reuters que cree que el banco central de Estados Unidos debe tener una postura más expansiva."No estoy entusiasmado con su alza de las tasas de interés, no", sostuvo Trump en la entrevista.Los Presidentes estadounidenses pocas veces han criticado a un jefe de la Fed en las últimas décadas debido a que la independencia del banco central es vista como importante para la estabilidad económica.Las acciones estadounidenses cayeron tras los comentarios de Trump y el índice dólar también bajó ante una canasta de monedas.El Mandatario republicano sostuvo que otros países se han beneficiado de las medidas de sus bancos centrales durante las duras negociaciones comerciales, pero que Estados Unidos no recibió apoyo de la Fed."Estamos negociando con dureza con otras naciones. Vamos a ganar. Pero durante este período de tiempo la Fed me debería dar algo de ayuda. Los otros países están teniendo políticas expansivas", dijo Trump.La Fed subió las tasas dos veces este año y se espera que lo haga de nuevo en septiembre."Creo que China está manipulando su moneda, absolutamente. Y creo que el euro también está siendo manipulado", destacó.Trump ha hecho de la reducción del déficit comercial una prioridad y la combinación de tasas de interés más altas y un dólar fuerte atenta contra el crecimiento de las exportaciones.También ha criticado antes al banco central de Estados Unidos y a sus líderes, incluso como candidato a la presidencia en el 2016, y recibió comentarios de que buscaba socavar la independencia de la Fed.Cuando se le preguntó este lunes si creía en la independencia de la Fed, Trump dijo: "Creo en que la Fed haga lo que es bueno para el país".Powell asumió el cargo de presidente de la Fed a principios de este año. "¿Estoy contento con mi elección? (...) Te lo haré saber en siete años", agregó el Mandatario en diálogo con Reuters.

