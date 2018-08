Washington.- El presidente Donald Trump acusó abiertamente hoy a los demócratas en el Congreso de permitir las fronteras abiertas y que se agudice el crimen, aprovechando un evento en la Casa Blanca para avivar una disputa de campaña en torno a la agenda migratoria y la frontera con México.Durante un evento para reconocer a funcionarios federales de inmigración, Trump pronosticó que a los republicanos "les irá muy bien en las elecciones de medio período" y que el tema migratorio será fundamental para diferenciar a los dos partidos durante los comicios de noviembre próximo."Creo que tendremos una ola roja mucho mayor de lo que verán de esa falsa ola azul", dijo Trump en la Casa Blanca. "La ola azul significa crimen, significa fronteras abiertas. No está bien".El mandatario reconoció a los empleados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), e invitó a algunos de los agentes al estrado para recalcar sus logros en el combate al ingreso ilegal de personas a través de la frontera y el narcotráfico.Durante el evento, Trump se refirió a la CBP como "CBC", siglas del Caucus Negro del Congreso, una bancada que ha criticado a su gobierno. También felicitó la labor del agente fronterizo Adrian Anzaldua durante un operativo contra el contrabando en Laredo, Texas, y lo invitó a hablar improvisadamente desde el podio. Trump dijo: "No estás nervioso - hablas perfecto inglés".Las agencias federales que protegen la frontera, así como el sistema inmigratorio del país, han sido arrastradas al debate político por la decisión del gobierno de Trump de separar a los niños inmigrantes de sus padres después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México.La estricta postura de Trump resaltó el interés de la Casa Blanca en hacer de la agenda migratoria un tema central en las elecciones parlamentarias en momentos en los que el Partido Demócrata intenta obtener los 23 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y superar la estrecha mayoría republicana en el Senado.Trump dijo que construye "paso a paso" su muro fronterizo - una de sus principales promesas de campaña - pero expresó su descontento con los demócratas en el Congreso que se oponen a su plan. El mandatario se quejó de "una coalición de extremistas de las fronteras abiertas que, para mí, significan crimen, personas a las que no les importa el crimen. Les importa cuando les pasa a ellos, no les importa cuando deben verlo por televisión".

