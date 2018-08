Se refiere Trump a los abogados de Mueller como 'rufianes'

Washington— El lunes el presidente Trump se refirió a los abogados que trabajan con el asesor especial Robert S. Mueller III como “rufianes” y los acusó de intentar afectar las elecciones del presente año, intensificando aun más su retórica contra los fiscales que investigan la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, publicó el Washington Post.En tuits matutinos, Trump calificó a Mueller de “deshonroso y desprestigiado” y dijo que su equipo de fiscales es “¡una deshonra nacional!”Dichos tuits fueron los más recientes de la ola de quejas que el Presidente ha manifestado en los últimos días por las indagatorias acerca de si su equipo de campaña se coludió con Rusia durante las elecciones del 2016 y si Trump ha intentado obstaculizar la investigación.Durante el arrebato del lunes, Trump siguió atacando el reportaje que el New York Times publicó el fin de semana informando que el abogado de la Casa Blanca Donald McGahn, había sido interrogado por el equipo de Mueller por lo menos en tres ocasiones que se extendieron a lo largo de 30 horas.“Cualquier persona que necesite tanto tiempo cuando sabe que no hay ninguna Colusión Rusa sólo es alguien buscando problemas”, señaló Trump.La acusación de Trump en el sentido de que la investigación podría tener impacto en las elecciones del otoño se da mientras sus abogados y el equipo de Mueller continúan el prolongado estira y afloje en torno a si el equipo del asesor especial interrogará en persona a Trump. El equipo legal presidencial ha intentado dejar fuera de la agenda ciertos temas, como la posible obstrucción de justicia.En sus tuits matutinos Trump también volvió a decir que “no hubo ninguna colusión” entre su equipo de campaña y los rusos y agregó que los intentos por armar una causa de obstrucción se debían a que los procuradores estaban frustrados por no haber encontrado coordinación alguna.“Si uno SE DEFIENDE o dice algo malo sobre la Amañada Cacería de Brujas, ¡gritan que es obstrucción!”, escribió el Presidente.En tuits subidos el fin de semana, Trump comparó la investigación de Mueller con las tácticas utilizadas por el fallecido senador Joseph McCarthy, quien argumentó que agentes comunistas y espías soviéticos se habían infiltrado en el gobierno federal de Estados Unidos, acusando sin evidencia a algunos funcionarios de traición.

