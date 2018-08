Migrante detenido fue confundido con su hermano: abogado

Los Ángeles.- El abogado de un migrante mexicano que fue detenido en California mientras llevaba a su esposa al hospital para dar a luz, dijo que el hombre habría sido confundido por las autoridades con su hermano; sin embargo, un funcionario mexicano indicó este lunes que las autoridades estadounidenses tienen al sospechoso correcto.Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) indicaron durante el fin de semana que Joel Arrona Lara tenía una orden de arresto en su contra por un caso de homicidio en México. Sin embargo, el abogado de Arrona, Emilio Amaya Garcia, dijo que desconoce la existencia de alguna orden y no ha podido confirmarla con el consulado mexicano en Los Ángeles.Un funcionario del estado mexicano de Guanajuato confirmó hoy la existencia de la orden. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a ser citado de manera pública y no podía decir cuándo ocurrió el crimen, pero dijo que fue caso de homicidio intencional, equivalente a un cargo de asesinato en Estados Unidos.Arrona fue detenido la semana pasada después de detenerse a cargar gasolina en San Bernardino, al este de Los Ángeles. Su esposa, María del Carmen Venegas, tuvo que conducir al hospital en donde tenía programada una cesárea.Las autoridades pudieron confundir a Arrona con su hermano, quien ha estado encarcelado en México, señalaron tanto Garcia como Venegas.Arrona Lara "niega contar con antecedentes penales en México y desconoce que exista algún proceso penal en México en el que aparezca como acusado", dijo Garcia a The Associated Press el sábado.El abogado recalcó el lunes que aún no ha visto ningún documento penal procedente de México.El consulado mexicano en Los Ángeles no respondió este lunes a un mensaje telefónico y un email en busca de comentarios."Para nosotros, el problema no es tanto el arresto, sino el hecho de que el ICE actuó con absoluto menosprecio a la salud y el bienestar de la madre", dijo Garcia a la televisora KCBS-TV.La pareja conducía el pasado 15 de agosto rumbo al hospital cuando se detuvieron en una estación de gasolina. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a dos vehículos que de inmediato se colocan a los costados de la vagoneta de la pareja. Los agentes cuestionaron a la pareja y pidieron que mostraran sus identificaciones, dijo Venegas el sábado.Venegas, de 32 años, dijo que ella mostró la suya, pero que Arrona dejó su identificación en casa. Las imágenes muestran a los agentes esposando a Arrona, de 35 años, para colocarlo en uno de los vehículos, mientras que Venegas se quedó llorando sola en la estación gasolinera.Venegas dijo que tuvo que conducir hasta el hospital, en donde le practicaron una cesárea para el nacimiento de su quinto hijo."Me siento terrible", dijo Venegas en una entrevista telefónica desde el hospital, mientras el recién nacido Damian lloraba en el fondo."Lo necesitamos más que nunca", agregó.Venegas señaló que ella y su esposo llegaron a Estados Unidos hace 12 años provenientes de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. No cuentan con autorización legal para vivir en Estados Unidos, pero sus cinco hijos son ciudadanos estadounidenses, recalcó.Venegas dijo que su marido es muy trabajador y el único sustento de la familia.A través de un comunicado emitido el domingo, el ICE dijo que Arrona "llamó la atención del ICE debido a una orden de arresto en su contra en México por cargos de homicidio", señaló la portavoz Lori Haley.Arrona continúa detenido en lo que se resuelve su proceso de deportación. Garcia dijo que espera que un juez le otorgue el derecho a fianza a su representado.Garcia planea presentar el lunes una moción para que la corte migratoria le fije una audiencia de fianza a Arrona y solicitará que se cancele su proceso de deportación.